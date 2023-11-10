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周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】

休閒消費 12:24 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

一眾嘉賓跑手於太古林邊屋開跑。（相片提供：啟德體育園）

啟德體育園社區項目飛越啟德，聯同東區民政事務處和發展局古物古蹟辦事處合辦的東區「文化飛步遊」將於即日起至11月26日在港島東區舉行。穿梭鰂魚涌至柴灣一帶的山徑和街道，跑訪多個戰時歷史古迹，藉以了解一系列充滿趣味的老香港故事，深度認識東區的歷史古迹和人文風貌。

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活動分為兩部分：

漫步遊  

活動日期：11月18、25日（逢星期六） 
路綫：由舊太古船塢起步，認識當年太古船塢和煉糖廠歷史，然後到葛量洪號滅火輪展覽館參觀；再到太安樓感受香港舊式房屋特色，經聖十字徑村到筲箕灣，回顧昔日寮屋故事。最後經筲箕灣東大街串遊東區三廟（城隍廟、天后廟和譚公廟），於東區文化廣場解散。約6公里，預計約3小時。
對象：任何能完成5公里步行之人士

跑步團 

活動日期：11月12、19、26日（逢星期日） 
路綫：由太古林邊屋（現為漁農自然護理署林邊生物多樣性自然教育中心） 起步，經衞奕信徑接康柏郊遊徑，探遊戰前爐灶、前太古煉糖廠吊車和水塘遺蹟，回顧東區居民昔日生活；再途經極樂洞善堂、觀音廟和劉關張廟體驗特色寺廟風貌，最後經明華大廈穿過筲箕灣東大街到海防博物館解散。約8公里，預計2.5小時（跑速大約每公里8-10分鐘）。

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對象：16-65歲有跑步經驗人士，因路綫涉及山路及上坡，挑戰性較大，參加者需要有完成10公里能力。
費用費用全免。大會會透過信用卡向每位參加者先行收取100元訂金，出席活動後會全數退回，任何無故缺席者的訂金不予退還。 

報名連結

記者：周美好

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