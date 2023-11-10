家庭教育︱讀免費幼稚園考入陳守仁　港媽分享8件低成本工具提升孩子競爭力

▲ 港媽分享8件低成本工具提升孩子競爭力。

除了學校教育，家長在家輔導小朋友學習也同樣重要。有港媽的孩子考入直資名校保良局陳守仁小學，她在網上討論區分享，利用8件低成本工具幫助幼稚園子女於課餘時間在家自學，陪伴孩子從玩中學習。

有港媽分享，孩子畢業於免費幼稚園，並於2021學年入讀直資名校保良局陳守仁小學，她認為，學校教導小朋友固然重要，但家長的輔導也是不可或缺，因為小朋友一半以上時間是跟著家長。她表示，自己家庭背景普通，因此相對節儉，很多時候都要構想低成本教育計劃。

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而她的孩子讀書尚算順利，她回想有8樣基本工具可以協助家長在家陪伴學習，而且總成本只是$2000以內，已可用很多年。

1. 白板

成本：$300以內

用途：模擬幼稚園上學環境，玩扮老師遊戲，隨時可以寫字畫畫

2. 籃球足球（小型）氣球

成本：$300

用途：籃球和足球是最全面訓練手腳協調的運動，在家中可用氣球替代玩球類遊戲

3. 中英文及數學練習

成本：$100

用途：從K1開始每天寫中文和英文，數學計算每樣5-10分鐘，培養習慣很重要

4. 圖書館借書證

成本：免費

用途：每星期借書 8-24 本，由於經常去圖書館，發現來圖書館的小朋友比例好低，有看書習慣的小朋友優勢很大，圖書館比家中看書的優點，自然是寧靜的環境和氣氛

5. 百科全書

成本：$400至$500

用途：港媽雖然不推薦買書，但是一本過的包羅萬有全書（極寬），及一套四本五本的全書（寬）還是有必要，可以用幾年，至於其他小說及非小說類圖書，去圖書館借就好了。

6. 博物館通行證

成本：$100/年

用途：小朋友除了書本知識，去博物館玩都是極佳免費學習和娛樂，工作日去博物館幾乎是包場。

7. YouTube 英語動畫

成本：免費

用途：YouTube 只能看Peppa Pig英語故事

8. 英語拼音班

成本：$1000/月

用途：如果父母英語水平不高，英語拼音班是非常有必要。

港媽表示，在幼稚園3年期間，孩子每日都重複便用以上8樣工具，她認為時間長短不要緊，但要堅持每日中、英、數練習及運動各有10分鐘，父母要陪伴孩子持之以恆。她認為，只要父母願意投入時間，絕對可以用低金錢成本（時間成本高）的方法得到中上游直私派位。至於其他高消費的興趣班，她就沒有報讀，如果有能力或多餘錢才會考慮。

她亦分享在孩子升小之後，她所安排的課後陪讀時間，她表示，每日有約2至4小時學習狀態，基本上都是玩的形式，包括中文、英文及常識各一小時、數學、音樂各15分鐘、視藝和普通話半小時。

我覺得絕大部分小朋友都係天賦差不多，只要方法得宜，不難獲得成比例的收穫的。

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責任編輯：王明芳