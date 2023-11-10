銀屑病丨指甲變色？可能是銀屑病作怪！

▲ 指甲變色？可能是銀屑病作怪！

如果指甲出現離甲、厚甲或變色，不一定是灰甲，亦有可能是銀屑病作怪。有皮膚科專科醫生指，部分銀屑病患者的指甲會變白、變黃，或呈白色的凹陷點，嚴重起來甚至會變形，而出現在頭皮、指甲、手掌或腳掌的銀屑病一般都較難治療，使用新型的生物製劑，療效更顯著及持久。

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由於銀屑病引致的指甲問題與灰甲相似，部分患者或會把兩者混淆。皮膚科專科劉顏銘醫生指，曾聽說有患者一直以為自己患有灰甲，用了很多治療灰甲的藥水都未見改善︰「直到醫生發現患者的頭皮、耳孔、肚臍及腋下等位置都受銀屑病影響，但他自己也未曾發覺。處方了外用藥物未見改善，最後患者接受了生物製劑治療，情況才逐步好轉。」然而生長在指甲的銀屑病，需要較長時間（約9個月）才能好轉，是由於要等待新指甲完全長出來。

那要如何分辨指甲問題是否由銀屑病所致？劉醫生指，銀屑病指甲通常會有白色的凹陷點，但並不顯眼，需細心檢查才看得到；指甲亦有機會變白或黃︰「很典型的情況就是有一些黃色，看起來好像有一滴油在指甲下面，亦可能有厚甲或離甲等情況，要靠醫生臨床斷症。」劉醫生說。值得留意的是，灰甲通常較多出現在腳趾甲，而銀屑病指甲則較多出現在手指甲。

皮屑如雪 影響社交工作

銀屑病是一種免疫系統疾病，沒有傳染性，分為斑塊型，膿皰型、屈側型、雨滴狀及最嚴重的紅皮症銀屑病，當中最常見的是斑塊型銀屑病。「通常有一些很厚的斑塊，伴隨著一些白色的皮屑，影響的範圍對稱，例如在頭部、兩邊耳朵、手肘、膝蓋、背部，下身的部位和指甲都可受影響。」劉醫生說。由於病徵明顯，患者的社交及工作或多或少都會受到影響。如果生長在頭皮上，可能會很痕癢，有些人頭皮多得像落雪一樣，因此很怕穿深色衣服；指甲亦一樣，有患者因害怕其他人誤會自己有灰甲或其他疾病，所以不敢把手外露出來。

新型生物製劑療效顯注

治療銀屑病，醫生會根據銀屑病的嚴重程度去決定治療方法，如果病情輕微，通常可用外用藥物，例如外用類固醇、維他命D衍生物或焦油藥膏治療；如果屬中度至嚴重，通常需要接受全身性的治療，例如紫外光燈療法、口服免疫抑制劑及生物製劑。一些部位較難治療，例如頭皮及指甲等，有可能需要全身性的治療：「由於頭皮上有毛髮，外用藥膏難以直達受影響的頭皮，而且藥膏會黏住頭髮，影響患者外觀，病人未必接受；而指甲也較難吸收外用藥物。」劉醫生說。

治療銀屑病的生物製劑包括抗腫瘤壞死因子，抗白細胞介素12/23和抗白細胞介素17，而較新型的則有抗白細胞介素23，對一些難治療的部位，治療效果比舊式生物製劑成效更顯著及持久。而就方便性而言，由舊式的每一兩個星期注射一次，現時或可以每3個月注射一次。最後劉醫生提醒，由於銀屑病的治療有多種不同方案，當中又各有不同成效、副作用與風險，因此患者在選擇治療方案前，應與自己的主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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