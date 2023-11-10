史泰龍：不只是傳奇｜自爆木口木面有原因　從戲院帶位到影壇巨星扭轉命運

▲ 史泰龍是多面手，集演員、導演、製片人和編劇於一身。（網上圖片）

Netflix繼《碧咸傳》大受好評外，另一傳奇荷里活電影巨星史泰龍 （Sylvester Stallone）紀錄片《史泰龍：不只是傳奇》（Sly）又上架。

雖然這齣史泰龍傳沒有星光熠熠群星拱照，但道出了很多他鮮為人知的艱辛成長與演藝經歷：他臉部木目表情、聲音低沉的原因；初出道Casting每每鎩羽而歸，叫他不如專心當臨記；就算有了名聲，想再拍續集也被回絕「無人想睇！」

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這部紀錄片沒有歌功頌德，更摻雜點點苦澀來回顧史泰龍的大半生。

今年77歲的史泰龍，1946年出生於紐約曼克頓有「地獄廚房」稱號的柯林頓區，65年後重回舊地，憶起往事。

母親在夜總會賣香煙，是全家經濟支柱，懷孕9個月仍在工作，有日乘巴士途中突然臨盆，幸得好心途人送她到醫院，因生產時併發症引致史泰龍神經受損，出生後他的左邊嘴角癱瘓，影響面部表情。

▲ 史泰龍以標誌性的緩慢說話講述生平故事，話語中包含着一種溫柔的憂鬱。（Netflix）

在貧困家庭長大，史泰龍沒甚麼娛樂，電視播放電影，他總是目不轉睛，幻想拍一部在巴士拯救人的英雄電影。

努力改變現況

有一天她的母親突然不辭而別，他和父親與弟弟搬到馬里蘭州的窮鄉僻壤，這裏最多是馬匹，史泰龍十多歲開始學打馬球，頗有天份，成績不俗，在國內馬球比賽甚至有排名。

逃學、打架、生事，12年間讀了13間學校，問題少年常被父親毒打。「所以我明白身體處於極痛時，是甚麼滋味。」

他說：「基本上每人出生時就像黏土一樣，然後一個有力的雕塑家把我們捏塑，定型後就無法改變了，你無法矯正那些變形的地方。一個人的性格就是這樣來的，沒有多少人能克服，需要付出很多的努力。」不無感慨。

▲ 《洛奇》是他嘔心瀝血之作，絕不會假手他人演出。（網上圖片）

帶位員因利乘便狂睇戲

上大學後，他開始認真對待電影，有教授指他能當演員，但首要是認真鑽研演技。他挨家挨戶到不同電影公司求職和試鏡，但總是被拒諸門外，甚至有人對他說：我們不會用說話不清、眼睛下垂的人演出，不如你去當臨時演員。

史泰龍沒有氣餒，他找了一份戲院帶位員的工作，完全寓工作於興趣，順理成章看大量電影，並努力寫劇本，因為他深明想當一個演員，命運全取決於劇本。

他埋頭苦幹地寫，終寫出《洛奇》拳手的角色。有電影公司覺得劇本可行，但欲由其他演員擔綱主角，史泰龍不允，塑造這個鬥士的形象，坦言是為自己而寫。

全身傷痕累累

因《洛奇》一炮而紅，史泰龍說登頂沒有想像般美好，成功只是曇花一現，下一部電影呢？於是繼續埋首構思故事、寫劇本。

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《洛奇》及《第一滴血》及期後續集成為史泰龍的演藝代表作，但每套戲打到落花流水，全身傷痕纍纍，脊椎動過5次手術，拍《洛奇4 》時，他被多爾夫倫德格倫打到入院留醫ICU 9天，醒來時床邊圍滿修女，以為自己回天乏術。

嚴父的陰影

他在紀錄片中多次提及嚴父對自己的深遠影響，直言有一個非常暴力的父親，身體和言語虐待是家常便飯。他說其父在吃晚飯時，拿着餐具的方式已能預示暴力到來。「一切都不會言明，一來就是出手。」

《第一滴血》講述越戰退伍軍人的創傷，主角Rambo殘暴與憤怒，他說來自父親，他自己看回畫面也訝異驚人地相似。「父母對下一代的遺傳，真有其事。」

年近八旬，史泰龍沒有停下腳步。紀錄片開首畫面，已表露歲月無情流逝：鏡頭在拳擊手雕塑、電影道具、動作雕像移動，然後停留在一副老花眼鏡、裝飾頭骨上。「我能感覺到自己正在枯萎、枯竭。」他並解釋將搬離洛杉磯，去東岸尋找新冒險。

記者：周美好