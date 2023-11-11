【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望

簷前滴水，劬勞未報！大馬傳媒報道一位名為努哈蒂妮(Nurhartini)的女子在TikTok揭露了一個人間悲劇，一名年逾60歲的老婦於丈夫逝世後，就被8名孩子「遺棄」在老人院，2年期間從沒有人前來探望和問候她。

馬來網媒《Mstar》引述努哈蒂妮以文字方式在影片中敍述︰「我曾經去過一家老人福利院……有一位60多歲的阿姨和我聊天。他講述了他的孩子。他有 8 個孩子，其中7人已工作並結婚，其中1人剛進入大學。她丈夫離世不到一個月，因為沒人照顧她，就被孩子送到福利院。」

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視看護為子女

努哈蒂妮指老婦被「遺棄」在老人院的2年間，子女沒有一個前來探望和問候︰「所有孩子都住得很遠，而這位阿姨的腿有神經痛，只能拄著拐杖走路。」據努哈蒂妮指出，老婦非常想念孩子們，尤幸老人院的看護撫慰了她的寂寞，難得的是她沒生孩子的氣，還為子女祈禱︰

阿姨總是為孩子們祈禱，祈求她的孩子永遠健康，受到上蒼的庇佑。她原諒孩子們的所有錯誤，從未說過一句任何關於孩子們的壞話。這裡所有的看護人員都是阿姨的孩子，她把所有人都當作自己的孩子一樣對待。她的眼眶泛淚,而我也哭了出來。

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3月傳來惡耗

讓努哈蒂妮最感動的是老婦的親切，並叮囑她要好好孝順父母︰

我回去時，阿姨緊抱我，準備再次親吻我的額頭和臉頰。她告訴我要好好照顧父母，如果我們侍奉和尊敬父母，會有很多回報。她還叫我別稱她阿姨，可以叫她媽媽，並希望我有時間來看看她。我不知道阿姨和她的孩子們之前經歷了什麼，感覺她們之間似乎有很多故事，但我不敢多問，她說話時我只是保持沉默。

努哈蒂妮指今年3月傳來老婦離世惡耗，令她非常難過。 她在留言區表示︰「我剛剛發現瓦蒂媽媽(Ibu Wati)於今年3月在睡夢中逝世，請為阿姨祈禱。」網民看完影片後亦深受感動，紛紛發出留言表達遺憾之情。

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