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婆媳關係丨奶奶處理全家報稅 新抱10年後揭對方偽造文件：兒子免稅額報大伯

家事百科 11:58 2023/11/10

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台灣有新抱呻奶奶要求處理全家報稅，10年後才發現對方將自己的親生兒的免稅額轉贈了大伯。

每年都會收到綠色炸彈，納稅人會費煞思量思考如何用盡免稅額、扣稅項目，務求減少交稅金額！台灣有新抱日前上網呻，奶奶要求處理全家報稅，一向偏心大伯的奶奶，竟然為了大伯冒險偽造文件，將新抱的親生兒的免稅額轉贈大伯，新抱10年後才揭發，更無奈說：「為了先生，我選擇不破壞現階段，畢竟那是他媽跟他兄弟。」

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該名台灣新抱近日在Facebook社團的「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己年輕時，剛嫁入去夫家什麼都不懂，奶奶要求全家統一都是由她代處理報稅比較快，所以每年身份證都要上繳對方，於是傻傻給奶奶報了10幾年。

新抱有感孩子大了，自己多了時間可以處理報稅事項，豈料遭到奶奶百般阻撓，而新抱堅持不管對方，更在奶奶準備要去報稅前，自己搶先一步先去報稅，這時才發現報稅表上的說明很奇怪，加上奶奶的態度令她心裡感覺事有蹺蹊，於是自己直接跑去稅局一趟查核，

才發現，原來我奶奶一直以來把我小孩給他另一個高薪的兒子報扶養！！

還偽造文書簽我們同意讓他扶養！

新抱坦言老公是神隊友，所以選擇不攤牌，但此事令她認清事實，

那對母子的可怕！還在背後說我很小氣心機重，但事實是他們吃相難看！

網民鬧爆奶奶離譜

貼文一出，即掀起熱議，不少網民認為樓主應該將真相告知老公，並大鬧奶奶做法離譜犯刑事，「真的不要臉，得了多年的好處，還敢說小氣，行為糟糕，嘴巴臭」、「因為沒得利用了，所以惱羞成怒說妳小氣心機重」、「真的很不尊重人，好可怕的長輩」。也有網民指，樓主的老公應該不在意也不想追究吧，對奶奶來說妳們都是孩子，稅務她處理她分配她認為是對的，但建議她既然成家了，「一切自己處理，私人證件自己收好」。

另有網民表示根據台灣刑法第 210 條，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑，追訴期20年，叫他們別太囂張。

為了丈夫選擇啞忍

樓主回覆網民表示，她有跟老公講出真相，一開始他非常的驚訝，因從小他就是最不受寵的，也會擇默默承受的那種，但為了不撕破臉，這次經驗讓他倆夫婦認清他們的嘴臉也好，

報了好幾年，從來也沒告知過，還偽造文書，一點也不尊重人。但先生生活上、任何事情都是對我很好、尊重，因為現在平常跟夫家表面上和諧，所以為了先生，我選擇不破壞現階段，畢竟那是他媽跟他兄弟。反正不住一起，後面也都我自己報稅。

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責任編輯︰王明芳

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