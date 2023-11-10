AI生活丨人類如何在AI世界尋找生活意義？　醫生解構ACT心理治療理論

▲ 醫生解構ACT心理治療理論。

馬斯克認為：「AI會令人類不再需要工作! 而我們未來的挑戰是，如何找到生活意義？」馬斯克是一位很有前瞻性的人物，他的電動車、環保能源、星鏈計劃 …… 這一切反映出他能看出未來將要困擾人類的問題。不少讀者也詢問筆者，有沒有心理方法可以去幫助我們尋找生活意義？

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在不久的將來，我們的世界會有革命性的改革，就如馬斯克所說，AI會令人類不再需要工作！當電腦和科技越先進，我們便開始進入一個自動化世界，或許將來乘車不需要有司機，或許將來餐廳沒有侍應生，而人工智能 (AI) 的爆發性進化已經開始令人憂慮。當一個領域成功被AI挑戰，例如Alpha Go在圍棋比賽戰勝人類的第一名，其實這已經響了警號，因為我們無法立即在人類當中找到另一位圍棋天才去戰勝Alpha Go。當我們將這個思維應用到日常生活和工作𥚃面，只要當AI能夠安全地和有效率地執行我們的日常工作，我們的受薪職責或工作就會被取替，人類在那一個範疇就有可能被淘汰。

為何馬斯克會認為我們未來的挑戰是如何找到生活意義？AI又如一個永生的身體，它們不會像人類生病，不會像人類老化，它們的機械身體是可以替換。換言之，AI機械人的身體遠勝於人類的身體，這已經是無可厚非。將來的AI未必會進駐的領域可能只剩下心靈文化，相信AI的創辦人也不會讓AI學習人類的情緒，因為情緒是千變萬化，假如AI也有情緒問題，例如AI出現「抑鬱症」或「有自殺念頭」，這樣對人類是極高風險和百害而無一利。或許馬斯克也相信AI和人類將來最大的分別就是「心靈文化」，因為AI應該會被禁止擁有喜怒哀樂的情緒，因此找到個人的人生目標和生活意義將會是未來人類的新趨勢。

那麼要怎樣做才能找到生活意義，或許第三浪的心理治療「接納與承諾療法」 (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) 能給予我們一些啟示。接納與承諾療法是Steven C. Hayes所發展出來的，ACT的理論是以經驗為基礎的心理治療，它使用 「接納」 (Acceptance) 和「正念」 (Mindfulness) 的概念，再加上「承諾」 (Commitment) 達成新的生活目標和改變行為等策略，從而增加患者的心理彈性 (Psychological Flexibility) 來達至療效。ACT的的理論有六大核心，當中的「價值觀」 (Values) 和「做出承諾行動」 (Committed action) 或許能幫助我們尋找生活意義！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《人類如何在未來的AI世界找到生活意義？》