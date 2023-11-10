職場文化｜女子試用期流鼻血　公司憂健康問題要擔責以「工作狀態不好」炒魷

▲ 女子試用期流鼻血，公司憂健康問題要擔責，以「工作狀態不好」炒魷。

流鼻血會被「炒魷」？近日，内地一名張姓女子，在工作期間流了2次鼻血，但因公司害怕承擔責任，竟要求她遞交辭職報告，並以「工作狀態不好」為由將她辭退。

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江蘇常州一名張姓女子周三（8日）在小紅書以「因為流鼻血被辭退了」為題發文，指新入職了一間公司，惟最近天氣乾燥，流了2次鼻血，結果公司負責人表示擔心她的身體健康，著她休假回家。但張女士在家休息一天後，卻收到公司訊息，讓她主動遞交辭職報告。

聊天記錄顯示，該公司一名職員對張女士說，「公司的意思還是讓你寫離職報告，公司也害怕的，讓你在家把體質養好。」張女士便表示自己身體並無問題，遂詢問對方是否找藉口辭退自己，對方則回應指，

第一，你確實四天內流了兩次鼻血，這個我們誰都擔不起責任。第二，你還在試用期，公司如果想辭退，不用找藉口。

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張女士還提到，她曾詢問職員，職員告知她，「因為公司人夠了，不需要你了，所以找個藉口把你開了」。而後續，張女士亦有給店長發消息，但無回覆，後來前往公司，店長則解釋，

你都這麽説了，那就是你流鼻血，工作狀態不好，所以把你開了。

據張女士介紹，「公司想讓我自己走掉，當時只是說我身體不好。後來我讓對方開個證明，單方面辭退我，結果就變成了我工作效率沒有別人好，直接口頭辭退了我。」她還稱，目前正在考慮申請勞動仲裁。

帖文曝光後引起網民熱議，不少網民認為公司無理辭退，但亦有部分網民認同公司做法，「領導為什麼不能害怕？」、「理解公司的做法」。

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香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系榮譽臨床教授陳志峰曾受訪，解構流鼻血4大潛在成因：

1. 人體內鼻腔內側面有些滿布微絲血管的靜脈叢，部分人尤其是小朋友的靜脈叢特別脆弱，每當天氣乾燥，很容易破裂導致出血。

2. 鼻敏感患者可能經常用力擤鼻涕，引致流鼻血的情況也屬常見。

3. 用力打噴嚏、經常挖鼻孔。

4. 嚴重的疾病如血癌、敗血症、肝功能衰竭等，流鼻血為其中一個常見徵狀。成年人突然間連續多次流鼻血，應進行檢查身體。

天氣乾燥，要預防流鼻血，可參考以下4個方法：

1. 如因乾燥而發生流鼻血，可以在鼻腔內塗搽凡士林減輕乾燥。

2. 在房間放一杯水、添置加濕器預防乾燥。

3. 避免過度挖鼻孔、用力擤鼻涕或打噴嚏。

4. 保持家居清潔避開致敏原減少打噴嚏，能夠減少流鼻血的情況發生。

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責任編輯：羅嘉欣