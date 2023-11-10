靚媽精明眼｜8度海逸酒店自助餐第二位只需$199　$399任食生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身

▲ 瓜灣8度海逸酒店昨晚（9日）在KKday推出自助晚餐快閃優惠，其中「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」第二位只需加$199，折實平均每人$399起。（KKday圖片）

向來性價比高的土瓜灣8度海逸酒店昨晚（9日）在KKday推出自助晚餐快閃優惠，其中「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」第二位只需加$199，折實平均每人$399起，任食海鮮包括生蠔、鱈場蟹腳及大量美食如和牛刺身、泰式咖喱大頭蝦、燒羊扒、椒鹽軟殼蟹及芝土焗蠔等。

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土瓜灣的8度海逸酒店的「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」主打即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品，於星期五至日、公眾假期及前夕，更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁，菜式相當豐富。小編特別推介和牛刺身，肉質鮮嫩柔軟，入口有油香。

自助午餐第三位加$9

此外，酒店亦推出「假日自助午餐」優惠，折實平均每人$302可食足2.5小時。午餐同樣有冰鎮海鮮如生蠔、海蝦、海螺及青口，還有即煮海鮮火鍋、白酒煮藍青口、燒羊扒或燒羊脾等。甜品必食招牌芒果拿破崙，使用鮮甜呂宋芒果，配合薄脆鬆化的酥皮，中間夾著香滑秘製吉士忌廉，層次豐富。

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優惠詳情：

預訂日期：即日至11月15日23:59

使用日期：2023年11月10日至2024年1月1日

地址：九龍土瓜灣九龍城道 199 號

【第二位加 HK$199】

海鮮狂歡饗宴自助晚餐

用餐時間：18:00-21:00

優惠價：$598＋$199起/2位（原價：$1,196起/2位）

【第三位加 HK$9】

假日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：$896＋$9起/3位（原價：$1,344起/3位）

*以上另收原價加一服務費

【訂購連結】

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責任編輯：林綺玲