MIRROR丨傳被教主Anson Lo「包起」做專屬經理人　花姐火速以14字回應

▲ 花姐回應被教主「包起」做專屬經理人的謠傳。

本地男團MIRROR在本月初在主題樂園慶祝出道5周年，最近又積極為明年初演唱會補場作準備，工作忙過不停！今日（10日）就有報導指「教主」盧瀚霆（Anson Lo）「包起」黃慧君（花姐），任其專屬經理人！

在今日近中午12時，花姐在IG限時動態對事件作出回應！

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花姐被教主「包起」？

有指花姐在今年7月初已經向公司請辭，而她後來曾為離職傳聞解畫：「可能大家見我哋AM team（藝人管理部）有新面孔而有呢個傳聞，我哋希望MIRROR、ERROR有更大發展，所以公司expand AM team！我仍然係呢個team裏面。」

而有指花姐現時在AM team當中，其實是任職教主的專屬經理人，更有指是由教主自掏腰包請花姐！

花姐在今日於IG限時動態內以14字作回應：「無聊！講到真嘅一樣，又有人信係真」，似乎花姐感到相當勞氣！

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花姐愛錫教主

花姐一直都相當愛錫教主，而教主也是被花姐邀請參加《全民造星》，當教主被淘汰時，花姐也說出一句「但係Anson Lo好好㗎喎」，後來，花姐也選教主加入MIRROR。

在教主出道後，當他出席活動、做專訪，花姐也伴隨左右。教主在今年7月於亞博開個人騷，花姐出席全數四場，更坐在觀眾席上欣賞。

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