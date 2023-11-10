IB攻略︱IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力　專家教5個方向助奪高分

▲ IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力。（iStock圖片）

Extended Essay（簡稱EE）是IB課程中重要的一環，它是一份獨立的研究報告，要求學生選擇一個感興趣的主題進行深入研究，並撰寫一篇3,500到4,000字的論文。EE的目的是培養學生的獨立研究和批判思考能力，同時讓他們有機會在自己感興趣的領域進行深入探索。一份出色的EE還可以為學生在大學申請過程中提供一個有力的學術成就和展示他們的研究能力。我們將會作出幾方面的建議，以幫助學生預備一份能獲得高分的論文。

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1）選擇合適的主題

選擇一個你真正感興趣且有深入研究價值的主題是成功的關鍵。考慮你的興趣、專長和未來的學術或職業目標，找到一個主題，讓你對研究的過程和結果充滿熱情。

2）制定清晰的研究問題

確保你的研究問題具有明確性和可衡量性。問題應該能夠引導你的研究，並且可以得出具體的結論。適當的研究問題是建立一個有力論點和結構的基礎。

3）進行深入的研究

EE要求學生進行廣泛和深入的研究。使用多種資源，包括學術期刊、專業書籍、網絡資源和專家訪談，來獲取有關你的主題的可靠和全面的信息。因此，請記得要多作資料搜集，並評估資源的可信度和可靠性。

4）組織結構和寫作

在開始寫作之前，制定一個清晰的大綱和結構。將你的論文分成章節，每個章節都有明確的重點和論點。使用清晰、流暢的語言，以及恰當的學術術語來撰寫你的論文。同時，確保你的論文具有一個引人入勝的開頭、強而有力的論點、有力的證據來支持你的觀點，以及一個結論回顧你的研究結果。

5）引用和參考

在論文中適當地引用和參考來源是非常重要的。確保你遵守學術引用和參考的標準，如MLA、APA等，並在論文中清楚標示你使用的所有資源。這不僅體現了學術誠信，還增強了你論文的可信度，同時也避免了抄襲。

最後，反思你的研究過程和結果，並進行仔細的檢查和修改。需要注意的是，擴展論文的具體要求和指導可能因學校和學科的不同而有所差異。學生可以與他們的指導老師或導師密切合作，以確保論文符合相關的要求和指導。富經驗的導師能根據文章的結構和用詞提供有力的修正和建議，讓你的EE成果更加出色。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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