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【網絡熱話】媽媽反對到男友家過夜　38歲中女：到媽媽死後才同居

育兒資訊 14:27 2023/11/10

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台灣一名38歲的中女指出，其媽媽不准她到男友家中過夜。

養兒一百歲，長憂九十九。台灣一名中女上網大呻，近日被媽媽管制得十分嚴厲，雖年近40但仍不准到男朋友家中過夜，令她感到很無奈。由於她不想破壞與媽媽的關係，所以上網求詢眾人的處理方法。

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該名女網友在網上論壇DCARD以「媽媽不准我跟男友過夜」為題發文。樓主透露，自己今年已38歲，與單親的65歲媽媽住在一起。

樓主指出，她一直也很孝順媽媽，因為多年來她含辛如苦地把自己與哥哥拉址長大，此外，步入老年的媽媽還在工作以支付租房的費用。所以，樓主也打算待媽媽百年歸老後才與男友同居。

但是，近日卻發生一件事令兩人關係出現裂縫。事緣，樓主打算跟男友到外面過夜一晚，卻遭到媽媽的反對，

我媽說這樣對方的媽媽會怎麼想我。

樓主補充道，媽媽以前的態度並不是這樣的。她指出讀大學時常玩到隔天才回家，也曾試過到外國遊學十個月而甚少與家中聯絡，媽媽對此也沒有意見。此外，媽媽也曾明言允許自己可到男友家過夜。

所以，對於媽媽突然的反口，樓主感到十分不解。孝順的樓主不想叛逆媽媽的意思，但同時自己又感到好痛苦，所以她求問一些同為媽媽角色的網友，希望從對方的角度、思想去試圖接受這一件事，

有媽媽可以幫忙說明我媽的想法，讓我比較釋懷嗎？

對於樓主的煩惱，大部分網友們認為是她自招的，「再說一次，妳說妳幾歲？」、「妳思想有很大的問題⋯⋯誰不是誰的附屬品自己應該是屬於自己的，不應該為了誰而做出讓步，希望你能好好思考。」

此外，也有網友認為樓主媽媽的心態不健康，「我覺得未必是真的為了什麼『美德』啦，應該只是以美德之名行控制之實而已，她只是想把妳一輩子綁在她身邊，一輩子可控」；有同為單親家庭長大的孩子苦勸，「我永遠記得媽媽那時候跟我說：『妳如果一直跟我住會變成一個怪人沒有社會化，因為你在家只會跟我互動。』愛你的人不會想要看到你一生綁在她身邊只為不讓她寂寞。」

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責任編輯︰王明芳

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