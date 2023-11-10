香港小姐丨何依婷再貼巴黎婚照派福利　Regina圓公主夢準備做人妻【多圖】

▲ 何依婷（Regina）再分享靚靚婚照。

最近宣布即將結婚的何依婷（Regina）分享於巴黎拍攝的婚紗照，獲不少網民送上祝福。

何依婷今天（10日）再派福利，分享另一公主造型婚照，美艷動人！

香港小姐丨何依婷有樣有學歷封盤做人妻 Regina選美追夢成TVB力捧小花【多圖】

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何依婷化身公主

何依婷於IG分享靚靚婚照，並說：

Pinkish Paris dream💗 這次巴黎拍攝要特別感謝 @superoneye_photography

整輯相的風格我都很喜歡🎈 也要謝謝大家

您們的祝福都收到了

感恩沿途身邊的好人好事☀️

#soblessed

女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照 宣布做人妻：Say yes to my love

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選美入行成上位小花

待嫁新娘何依婷於2017年參選香港小姐並奪得亞軍及莎莎美麗觸覺大獎，同年入讀第29期藝員訓練班。

最初，她主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

她在新版《十月初五的月光》首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

最新影片推介：

何依婷亦參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。

她曾表示婚後會繼續其演藝事業，又指絕不會放棄，且表示未婚夫也十分支持她擁有自己事業。

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