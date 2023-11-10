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香港人在北京丨傅嘉莉赴倫敦接受寶石學證書　Kelly憑「芬妮」擺脫邪花稱號【多圖】

娛樂 17:12 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

傅嘉莉遠赴倫敦接受寶石學證書。

憑TVB台慶劇《香港人在北京》演男仔頭角色「芬妮」的傅嘉莉（Kelly）深受觀眾歡迎，人氣急升，成功憑實力擺脫「大台御用邪花」稱號。

未來一年，她更有3套劇集出街，包括《神耆小子》、《反黑英雄》以及《法證先鋒6倖存者的救贖》，足見備受公司器重，難怪日前在《無綫節目巡禮2024》「升呢」排第一行。

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領受寶石學鑑證證書

自2003年入行的Kelly一直以來身兼多職，她除了是模特兒和演員外，4年前開始創業推自家髮箍品牌Faa當老闆娘，而兩年前亦邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程自我增值，導致壓力爆煲兼荷爾蒙失調，一度出現「鬼剃頭」。

正在拍攝新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》的Kelly，日前向劇組請了4日假，遠赴英國倫敦出席FGA文憑證書頒授典禮。她選穿了《香港人在北京》的「戰衣」，接受其人生第一張寶石學鑑證文憑證書，可見此劇對她意義甚大。

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Kelly留言寫道：

我出發去倫敦喇！
出席英國寶石學會Gem-A
盛大的FGA文憑證書頒授典禮
今次典禮在1835年建成的Goldsmiths Hall 舉辦 ，
在這個具有188年歷史的建築物內
接受我人生第一張寶石學鑑證文憑證書
心情好興奮，好期待！
為了這一張畢業相
就算因為工作關係，我只可以逗留2天也值得！
多謝公司，同劇組體諒，俾我請4日假🥹

我特登挑選《香港人在北京》嘅戰衣
因為我係當時一邊拍劇一邊溫書面對呢個公開試
而家劇集播出嘅靚靚成績表已經得到了
再去埋英國親身接受FGA 文憑證書
2023的確係我傅嘉莉好圓滿的一年

香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】

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演「小三」深入民心

現年38歲的Kelly於2003年以模特兒身份出道，擁有八份一德國血統，樣子甜美的她入行不久已拍攝不少廣告。她獲已故監製錢國偉賞識邀請拍攝TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》，其後於《衝上雲霄II》飾演患絕症的「咖啡妹」一角為人熟悉，2015年傅嘉莉正式簽約TVB成為「親生女」，更參與不少劇集的演出。

因常演出性感或小三等角色，獲封為TVB「御用邪花」。她在《乘勝狙擊》裡跟陳山聰有床上戲，之後於《我瞞結婚了》演進擊的小三，跟洪永城有火速的親吻戲，而《刑偵日記》中更與王浩信上演親吻兼「車震」場口。

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擁半億物業

Kelly於投資方面同樣「進擊」，早年以22歲之齡首次置業，其後以樓換樓的方法成功致富，2017年更坐擁半億豪宅，這位女樓神曾豪言：「40歲要擁有10間物業。」

入行以來一直身兼多職，她除了是模特兒和演員外，4年前開始創業當老闆娘，而2年亦邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程自我增值，同時向多方面發展。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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