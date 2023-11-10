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【超市情報】city’super登陸啟德AIRSIDE　佔地2萬5千呎提供近2萬種環球貨品

休閒消費 13:00 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

city’super第五間分店將於2023年11月16日在啟德發展區的全新地標 AIRSIDE商場隆重開幕。

相隔18年，city’super第五間分店將於2023年11月16日在啟德發展區的全新地標 AIRSIDE商場隆重開幕。佔地超過 25,000 呎的 AIRSIDE 店，秉承city’super「crafting a better lifestyle」 的核心精神，搜羅來自全球的優質商品，以匠人匠心締造更優質美好生活。

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city’super 採購專員致力尋訪世界各地匠人，並融入獨特的匠藝精神，呈獻給本地顧客。city’super亦重視可持續發展，務求減少浪費及污染，支持本土在地食材，深信川流不息才能永續日常，為未來保護天然資源。這種貫穿人、大自然和時間流動的概念，將人與大自然連繫，讓我們擁抱永續，迎向更美好的生活。

全 新AIRSIDE店集結五大矚目元素：「本地薑」（Local Gems）、「匠藝精神」（Craftsmanship）、「可持續發展」(Sustainability)、「首次登場」(First in Hong Kong/AIRSIDE)和「便捷健康料理」(Ready to Eat)，提供一共約18,000種環球貨品。

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責任編輯︰王明芳

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