【思念亡兒】母親每天致電亡兒 多年後竟接通再續母子緣

因為一通電話，令兩個陌生人竟變了「母子」關係，內地一名鄭姓母親，因為太思念車禍中離世的獨生子，就算兒子死後都不停致電對方電話，豈料有天電話通了，亦因此而令她與一名青年人結緣，變成了「母子」。

綜合內地媒體報道，鄭女和丈夫都從事醫生工作，有一個獨生子，但兒子高三時遇上車禍離世，夫妻倆更遺憾未能見到孩子最後一面。

兒子離世後，兩夫妻傷心欲絕，鄭女更是難以接受現實，遺體火化時，她要求連兒子的手機也要一起火化，奢望可以與天堂的兒子通話，妄想就算無法見到兒子，都能聽到他的聲音。

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驚嘆男子與兒子同日生

喪禮完畢後，她不時會撥打兒子的電話號碼，幻想有人接聽，現實當然是沒有。豈料有天電話突然接通了，她聽到電話那頭傳來嘈雜聲，但接聽的人沒回應就掛斷電話，令她徹夜難眠。

隔天鄭女再撥打電話，一名男子接聽電話，當然並非她兒子，但都令她既驚且喜，她解釋這是去世兒子的號碼，自己因太思念愛兒，才冒昧常常撥這個號碼。男子聽完後溫柔的安慰她，指自己也是剛剛換了這個電話號碼，兩人閒談中，女子得知男子名為陳威，比兒子大2歲，是位上班族，最令鄭女驚訝的是陳威的生日竟然與兒子同一天，也是一名獨子，高中畢業後的夢想也是讀醫科大學，但陳威卻因為要照顧生病的母親，只好被迫休學賺錢，支付龐大的醫藥費。

▲ 鄭女致電亡兒的舉動，竟結下另一段母子緣。(示意圖)

與年青人再續母子情緣

鄭女因為對陳威十分好奇，竟然約了對方見面，見到陳威後，令鄭女更震驚的是對方竟然與離世的兒子樣貎相似，臉上的黑痣位置也一樣。陳威之後都非常貼心，經常探望鄭女夫婦，兩夫婦也會去探望陳威的母親，2家人竟變成了家人般親近，鄭女收了陳威當契仔，並資助他重返校園讀書。鄭女認為陳威的出現，是天上兒子的安排，他可能是擔憂爸媽寂寞，特意賜給他們這份禮物。

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責任編輯：王明芳