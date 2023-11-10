  • 28°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 16:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蝨患危機｜港人夫婦遊韓住首爾民宿　回港後發現床單有血驚悉惹蝨入屋

食用安全 15:57 2023/11/10

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

港人夫婦遊韓住首爾民宿，回港後發現床單有血，驚悉惹蝨入屋。

床蝨危機近日蔓延至韓國，不少港人擔心床蝨會隨旅客襲港。本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）在接受TOPick訪問時分享個案，指近日有港人夫婦到首爾旅遊，回港約一個月後竟發現床單有血，驚悉可能是床蝨藏身行李篋，再被帶回港。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

鄭國鏗指，該對夫婦在今年9月底前往韓國旅行，並入住首爾一間衛生環境欠佳的民宿。回港後大約在10月中旬發現床單上有血跡，隨後亦發現有床蝨屍體，驚悉家中被床蝨入侵，遂於10月底向Henry求助。

隨後鄭國鏗上門為事主處理，進行一次滅蟲後，相信已經可以解決問題，同時建議事主觀察7至10日，若無床蝨出現便證明已經解決，否則需要再找滅蟲公司處理。

點擊圖片放大
+3
+2

對於床蝨源頭是韓國還是本地，鄭國鏗認為床蝨一般有7至10日的埋伏期，與事主發現的時間吻合，相信很大機會床蝨是從韓國帶回香港。他並提醒，出入部分公眾場所要特別留意，包括機場快線及巴士上的絨面座椅、小巴的皮質座椅等，而港鐵因大部分為金屬座椅，因此床蝨會較難藏匿於其中。

另外，他亦提到市民需小心家中一些位置，包括如一些木器、床、絨面或皮質座椅等，都有可能會有床蝨出沒；反而膠類及玻璃等材質，則沒那麽容易被床蝨藏身。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：何沛怡

相關文章

蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨
今日 11:17
蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨
床蝨危機丨巴士6大高危藏蝨黑點　滅蟲公司揭1類私人物件增惹蝨風險
今日 12:54
床蝨危機丨巴士6大高危藏蝨黑點　滅蟲公司揭1類私人物件增惹蝨風險
蝨患危機丨韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企　專家分享防蝨4招
18:12 2023/11/07
蝨患危機丨韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企　專家分享防蝨4招

你可能感興趣

蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨
今日 11:17
蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨
床蝨危機丨巴士6大高危藏蝨黑點　滅蟲公司揭1類私人物件增惹蝨風險
今日 12:54
床蝨危機丨巴士6大高危藏蝨黑點　滅蟲公司揭1類私人物件增惹蝨風險
蝨患危機丨韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企　專家分享防蝨4招
18:12 2023/11/07
蝨患危機丨韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企　專家分享防蝨4招
食用安全 健康問題 網絡熱話 滅蟲 小巴 民宿 首爾 南韓 巴士 港鐵

最高瀏覽

外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
【教協解散】教協9萬會員均分3億餘款　每人可獲3190元12月截止登記
【教協解散】教協9萬會員均分3億餘款　每人可獲3190元12月截止登記
癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀
癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）