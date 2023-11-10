蝨患危機｜港人夫婦遊韓住首爾民宿　回港後發現床單有血驚悉惹蝨入屋

▲ 港人夫婦遊韓住首爾民宿，回港後發現床單有血，驚悉惹蝨入屋。

床蝨危機近日蔓延至韓國，不少港人擔心床蝨會隨旅客襲港。本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）在接受TOPick訪問時分享個案，指近日有港人夫婦到首爾旅遊，回港約一個月後竟發現床單有血，驚悉可能是床蝨藏身行李篋，再被帶回港。

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鄭國鏗指，該對夫婦在今年9月底前往韓國旅行，並入住首爾一間衛生環境欠佳的民宿。回港後大約在10月中旬發現床單上有血跡，隨後亦發現有床蝨屍體，驚悉家中被床蝨入侵，遂於10月底向Henry求助。

隨後鄭國鏗上門為事主處理，進行一次滅蟲後，相信已經可以解決問題，同時建議事主觀察7至10日，若無床蝨出現便證明已經解決，否則需要再找滅蟲公司處理。

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對於床蝨源頭是韓國還是本地，鄭國鏗認為床蝨一般有7至10日的埋伏期，與事主發現的時間吻合，相信很大機會床蝨是從韓國帶回香港。他並提醒，出入部分公眾場所要特別留意，包括機場快線及巴士上的絨面座椅、小巴的皮質座椅等，而港鐵因大部分為金屬座椅，因此床蝨會較難藏匿於其中。

另外，他亦提到市民需小心家中一些位置，包括如一些木器、床、絨面或皮質座椅等，都有可能會有床蝨出沒；反而膠類及玻璃等材質，則沒那麽容易被床蝨藏身。

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記者：何沛怡