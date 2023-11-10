【工程造假】港珠澳大橋石屎測試造假案　承判商兩董事被控欺詐申終止聆訊被拒12月開審

▲ 港珠澳大橋石屎測試造假案，承判商兩董事被控欺詐申終止聆訊被拒12月開審。（資料圖片）

港珠澳大橋於2017年被揭石屎磚測試造假，承判商嘉科工程顧問有限公司2名前高層，涉向土木署隱瞞以詐騙約200萬元，兩人被控欺詐罪。其中時任營運董事一方早前指申請永久終止聆訊，區域法院暫委法官今（10日）駁回申請，案件排期於12月4日開審。

被告為嘉科時任營運董事梁永強（64歲）及時任部門董事Leslie Harry Swann（70歲），兩人均報稱工程師。兩人同被控於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖詐騙而誘使土木署發放約197萬元款項。

被告梁永強一方早前申請永久終止聆訊，指不披露違規的決定是公司諮詢法律意見後作出，但礙於公司擁有法律專業保密權，被告無法引用討論的內容用作抗辯，導致被告得不到公平審訊。

暫委法官嚴舜儀今指，被告曾參與披露違規事宜的討論，被告身為嘉科「第二把交椅」，進行過相關石屎技術評估，即使公司就違規事宜索取了法律意見，被告仍可順從其思路行事，駁回被告的申請。

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記者：陳曉欣