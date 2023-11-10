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張文傑自立門戶培育新世代動作演員　簽湯鎮業兒子湯君慈成旗下藝人

娛樂 13:35 2023/11/10

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張文傑自立門戶大展拳腳。

入行20年的張文傑（German)早於2001年加入電影行業，從事武指、替身等幕後工作，數年前German轉戰幕前成為演員；近日更榮升老闆，宣布成立娛樂公司「天火娛樂文化娛樂」，致力負責藝人管理，旗下藝人除German自己外也簽下湯鎮業的兒子湯君慈成旗下藝人，以培育新世代動作演員。

German幽默表示道：「如果有人需要搵靚仔、做戲、騷胸肌、腹肌嘅，隨時可以搵我哋Bruce！」，十分搞鬼。

【港產動作片】張文傑兩年零收入被勸轉行揸的士　German夢想未被生活磨滅

張文傑與湯君慈（左）

培育電影人才

同時，他好事成雙宣布成立「SWACK」團隊主力製作動作電影、提供電影動作課程，以培育年輕一輩外，同步也推出電影動作體驗課堂，讓普羅大眾都可以變身動作演員，成為「一日動作巨星」。

German說：「成立娛樂公司的目標同展望，是希望用自己作為新一代的力量，為香港電影出一分力。而『SWACK』致力為後生一輩提供更好的機會，培育新一代人電影人才、甚至動作巨星。」

其新公司佔地過千呎，原來是希望同事都有足夠空間去發揮創意潛能，互相交流，為作品做到盡善盡美。

張家輝到場祝賀。

群星到賀支持

開幕典禮上，German 更獲不少圈中好友撐場，包括：張家輝、鄭保瑞、楊盼盼、陳家樂、衛詩雅及岑珈其等到場祝賀，星光熠熠。

而醒獅開幕過後，German隨即變身武術指導，親身示範虛擬動作拍攝，帶領馬志威、陳家樂、湯君慈等先後體驗「爆人樽」，岑珈其亦大展身手吊威翻後空翻，讓大家也體驗一下動作演員。

（左起）陳家樂、衛詩雅、岑珈其、張文傑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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