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【非法性交】涉4年前與13歲女友非法性交　23歲男認5罪判監9個月

社會 13:11 2023/11/10

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涉4年前與13歲女友非法性交，23歲男認5罪判監9個月。（資料圖片）

19歲中六男生與同校13歲中一女生相戀期間發生5次性交，女生於分手後兩年因情緒低落自殘，向社工披露而揭發事件。現年23歲的男生早前承認5項非法性交罪，今（10日）於高等法院被判監9個月。暫委法官判刑時指，被告明知事主起初並不情願，因其對性好奇而說服事主，事主在其說服下才屈服，法庭須保護未成年少女，判以阻嚇性刑罰。
 
張姓被告現年23歲，承認5項非法性交罪，控罪指他於2019年1月至11月3日期間，與當時13歲的X非法性交，其中4次於被告住所發生，另1次則於牛頭角一停車場後樓梯發生。
 
代表律師今進一步求情指，被告撰寫求情信向事主及其家人致歉，並願意承擔法律後果。代表律師續指，被告被還押期間已深切反省，事件有別於成年人以金錢換與未成年女性作性交易，望法庭予以最後一次更生機會。

暫委法官判刑時引述心理及背景報告指，被告因對性好奇而犯案，重犯機會中等偏低。被告因渴望與事主發生性交，故向事主口頭施壓令其同意，而被告亦因父母離異，以性應對負面情緒。

暫委法官表示明白被告及其父母均希望以非監禁性刑罰處理，法庭須考慮罪責等情況。暫委法官指，首控罪發生時事主剛滿13歲，13歲少女於法例上不能予以同意性交，被告明知事主最初拒絕性交，惟因他對性好奇，其後事主在其說服下才屈服，明顯被告於與事主的關係中起牽制的影響。

暫委法官指，法例須保護未成年少女，免如本案事主受侵犯，須判以阻嚇性刑罰。暫委法官重申明白父母不欲被告被判監或予以更生機會，法庭須考慮案件嚴重性而作出恰當考慮，就5項控罪判監共9個月。

案情指，案發時被告19歲讀中六，13歲事主X讀中一，兩人為同校學生。X於2020年中三時向社工表示不開心，面談期間X透露於中一時與被告相戀及發生性行為，X當時感到委屈，兩人於2019年11月分手。
 
X其後因情緒低落及割腕自殘被送院，並向醫生透露事件。X向心理學家透露首次與被告發生性交時並不情願，最後於被告說服下與其發生性交，兩人其後曾發生4次性交。被告於2020年12月被捕，被告警誡下稱曾與X發生性行為，因當時兩人是情侶。

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記者：林育慧

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