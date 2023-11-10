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蝨患危機丨港滅蟲公司1日急增40宗求助　揭9大家居藏蝨黑點

食用安全 18:28 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

港滅蟲公司1日急增40宗求助，揭9大家居藏蝨黑點。

床蝨危機令人人心惶惶，不少人更擔心床蝨蹤影於香港蔓延！90後滅蟲公司東主亞臣便接受TOPick訪問時，便指近期公司接到有關蝨患求助個案大幅上升，一日可多至40宗，當中亦有人於外遊後，在家中見到床蝨。不過，亞臣指其實由於香港本身已存有床蝨問題，因此十分難界定蝨是否從外地帶入；並分享家中常見的9大床蝨黑點及解決方法。

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滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」90後負責人亞臣接受TOPick訪問稱，近期床蝨求助個案急升，單是電話查詢一天已約40宗，有市民更是因為身上出現疑似蝨咬咬痕而求助，另亦有人在家中發現明顯床蝨蹤跡。究竟如何分別蝨咬？亞臣指，蝨咬於不同人身上的皮膚反應可以很不同，但一般會持續痕癢，曾見過有客人被蝨咬後，引發丘疹性蕁麻疹，要即時送院治理。除此之外，他又指出香港潮濕、空間少，不少市民於家居滿佈雜物，很容易便為床蝨提供合適溫床去繁殖，更分享家中常見的9大床蝨黑點。

家中常見的9大床蝨黑點

  • 碌架床/木床每一個橫切面
  • 牆灰/甩灰位置
  • 牆紙
  • 窗簾布和窗簾架
  • 電掣邊
  • 鐵架床金屬螺絲位置
  • 床褥每一條邊 
  • 梳化拉得開的魔術貼及梳化底邊邊角架
  • 存放於家中的紙皮

常見處理方法

亞臣表示不同單位有不同情況，做法可以有所不同，並沒有統一的滅床蝨方法。但一般而言，對於雜物較多的家居環境，蒸氣和藥水的拍檔組合會較好；有機會清除全部傢俬的單位，如裝修單位，較適合用DE粉。如果程度較輕微及雜物較少的單位，則可以嘗試用無敵士（即天鹽清）作基本控制。不過，他提醒蝨患問題若嚴重，最好是聘請專業滅蟲公司上門視察，以尋找最合適的解決方法。

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記者：容惠玲

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