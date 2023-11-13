超市大搜查︱營養師嚴選8款無糖飲品　減肥+控制血糖人士都啱飲

▲ 營養師嚴選8款無糖飲品，減肥+控制血糖人士都啱飲。

都市人近年愈來愈注重健康，推崇無糖飲食。TOPick搜集了市面常見的22款無糖飲品，發現當中大部分均含有甜味劑。而甜味劑作為一種糖以外的食物添加劑和甜味的化合物，雖不含卡路里，但經常攝取亦存在一定食用風險。營養師JC接受TOPick訪問，就從22款無糖飲品中嚴選出8款最適合減肥、控制血糖人士飲用的選擇。

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甜味劑食用風險

JC表示，甜味劑之所以備受追捧，因其有不少好處，例如能幫助減少糖分攝取，減少蛀牙或糖尿病風險，延緩衰老；較低熱量的甜味劑有助減少熱量攝取；天然甜味劑可以控制血糖水平，還能有助發揮腸道裏的好菌，有助消化系統機能。

不過，長期攝取無糖飲品中的甜味劑，其實對身體健康仍存在不少危害。最常見甜味劑例如阿斯巴甜、三氨蔗糖（庶糖素）、甜菊醇糖苷等，多吃亦容易造成糖上癮、積聚脂肪、對甲狀腺有害，不利於腸道健康等問題。

8款最推介無糖飲品

TOPick記者從超市及各大便利店搜集22款無糖飲品，由JC從中嚴選出8款分別含有甜味（有甜味劑）及完全不甜（無甜味劑）的無糖飲品，推介給正在減肥及需要控制血糖的人士。點擊大圖看詳情：

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力薦2款天然甜味劑

JC最推薦的「OOHA」3款汽水，使用的是天然甜味劑「赤蘚糖醇」，有助穩定血糖水平，而且不易被人體消化吸收，對需要控制血糖人士來說相對上比較適合。另外，赤蘚糖醇熱量極少，近乎沒有熱量，所以減肥人士如果想吃甜食，又想節省熱量攝取的話，可以選擇這款飲品。並且相比起其他甜味劑，這款甜味劑並不會造成消化問題，因此也適合腸胃較弱的人士。

另外，「樂天零卡忌廉溝鮮奶」使用了「阿洛酮糖」，是一款較新型的甜味劑，被歸類為稀有糖。阿洛酮糖是一種單醣類，所以身體代謝的方法與果糖不同， 當我們攝取含有阿洛酮糖的食物或飲品時，有接近70%至84%都會被消化道吸入到血液裏，並不會用來當熱量使用，可以直接經尿液排出。 而且它熱量低、接近零，亦不會影響血糖和胰島素水平，是一款較好的甜味劑選擇。

至於沒有甜味的4款無糖飲品，不含任何甜味劑，主要都是添加了一些額外的營養素例如維他命C，其主要成份都是水為主，所以最推薦給減重或控制血糖人士。

3大貼士教揀選最輕盈無糖飲品

JC又教大家透過營養標籤，挑選最無負擔的無糖飲品，包括果汁、汽水、能量飲品、茶及咖啡類。

果汁類方面，因果汁本身的果糖已經相對較高，所以建議選擇標明無添加的果汁。在營養標籤的材料上，可以看到新鮮水果的果汁，就放在第一位。另外，只添加一些營養素例如維他命C，或沒有添加任何額外材料，也算是相對上沒有負擔的無糖飲品。但JC建議，就算想飲果汁，也要盡量控制在一杯約250毫升內，最好還是吃新鮮水果。

汽水及能量飲品方面，建議選擇使用天然甜味劑的汽水，例如OOHA的汽水是使用赤蘚糖醇，相對上比較健康。亦建議選擇無糖汽水和能量飲品時，選擇甜味劑排在成分列表較後位置的飲品，因為成分排得越後，代表使用量越少，這些飲品就比較沒有負擔，有助控制血糖水平。

最後，在挑選茶及咖啡類時，通常選主要將水份排在成分表第一位，較少酸度調節劑、調味劑的飲品，相對上都是少負擔。另外要留意，茶和咖啡本身含有咖啡因，所以建議應適量飲用。

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記者：張沛