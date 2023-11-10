美食速報｜港人開中東餐廳賣以色列菜　以宗教主題食品慰顧客心靈

▲ 以色列餐食啲乜？港男Kent開了間中東餐廳賣以色列菜，希望藉以宣教。

說到近日最觸目的國際新聞，一定是以巴戰爭，港人都十分關注事態發展。也許大家並不清楚當地人的日常飲食，中東菜餐廳Boaz House的創辦人李品強（Kent）笑言，以色列是「無啖好食」的，他們開這間餐廳的目的，是給教友一個聚腳點，並讓大家品嘗到耶穌故鄉的食物。

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虔誠基督徒Kent退休後的心願是宣教，故在兩年前開了Boaz House。「一直以來都有跟契家姐經營珠寶生意，因為以色列是全球最大的鑽石批發中心之一，所以每年都會到當地3、4次。」他某天忽發奇想，希望開一間零售店出售批發賣剩的寶石再加一些基督教產品，豈料生意愈做愈大，後來更開設了以色列菜餐廳。

「主耶和華必吹角，乘南方的旋風而行」（撒迦利亞書9章），《聖經》有不少篇章都有提到號角，Kent出售的基督教產品，正是各式各樣由羊角所製成的號角，視乎材質、長短，價錢由數千至萬多元不等，亦因為出售號角所帶來的利潤，讓Boaz House度過了疫情的難關。「疫下我們的餐廳每月要蝕30萬，一年下來就是300多萬，這兩年絕對不容易捱過。」

▲ 除餐廳之外，Kent還在商場內設置了號角展覽館及零售店，號角售價由數千至萬多元不等。（曾耀輝攝）

猶太廚師來港授藝

隨著疫情過去，餐廳生意亦漸入佳境，Boaz House主要提供一些中東或地中海的宗教食品，如聖彼得魚（即炸鯽魚）、鷹豆泥等等。「當地的食品種類不多，都是麵包、魚和羊等為主，飲食頗多禁忌，例如是不吃豬肉。」Kent開店的目的，是希望教友能在店內感受基督教氣氛，故此餐廳裝修注入了不少宗教元素，此外還設置了打卡級的花花牆。

▲ 哈羅米芝士水耕菜沙律（$70）採用了中東受歡迎的羊奶芝士，配以Kent自家農場每天新鮮收割的流浮山水耕菜。（受訪者提供）

以色列菜在本地比較冷門，要味道正宗，找大廚是否很困難？Kent表示，現時他們都是聘用香港廚師，不過會從以色列各特色餐廳購買特色醬料，並邀請猶太人廚師到港傳授廚藝。「我會包食宿，邀請大廚來港幾天，教授我們的廚師如何使用其調味包。」當地餐廳也很歡迎Kent的做法。「現時我們約有7至8成香料都來自以色列，另外餐廳特色的芝麻醬、辣雞醬等，亦會每月送到我們餐廳。」

生意未受戰事影響

哈馬斯及以色列自今年10月初爆發衝突，可會影響Boaz House的生意？Kent直言影響不大，因為餐廳顧客佔了7成以基督徒為主，少於一成是中東客人，大家亦很少談論到這場戰爭。「當然我們都覺得很可惜，因為耶穌的故鄉發生了這種事。」戰禍塗炭生靈，我們能做到的卻很有限，也許憑著禱告，大家能得到一點心靈慰藉！

▲ 以色列的傳統食物之一是鷹嘴豆泥，店內提供3至4種口味，包括煙熏紅椒、傳統味道、牛油果或茄子，拼盤售128元，配以口袋包。（受訪者提供）

無論身處何方，家鄉的味道總是叫人懷念，說到經營餐廳的難忘事，Kent表示曾經有位猶太裔官員，因為疫情被迫滯留北京3年，在內地吃不到家鄉美食，直至他來到Boaz House吃了一口以色列甜甜圈，百般滋味在心頭，一下子就哭了出來，令Kent印象難忘。

Kent指出，因著宗教原因售賣號角，一支號角賺30%，他會把10%捐獻給教會，自己約賺20%，數年下來的生意額已達到幾千萬，未來他將計劃在尖沙咀等旅客區開設新的Boaz House，繼續宣揚神的信息。

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Boaz House

地址：荃灣荃華街3號悅來坊B1樓B122B號舖

電話：3568 2611 / 5927 2230

營業時間：12nn - 9:30pm

記者：曾海倫