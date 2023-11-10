反黑2丨 陳小春陳國坤繼續鬥智角力　謝天華陳山聰加盟演出

▲ 《反黑2》發佈會晒冷。

《反黑2》在昨日（11月9日）舉行發佈會，出席演員包括：陳小春、陳國坤、謝天華、張建聲、陳山聰、吳岱融、陳欣健、肥媽、陳瀅、陳敏之、陳煒、黃依汶、江嘉敏、陳米麒、吳志雄、關楚耀、MC Jin、吳業坤、李爾晨等。



第一輯《反黑》在2017年在大串流平台播出，隔6年拍新一輯，陳小春希望與新加入的演員們有更多火花，並相信成績能超越第一輯

。而於第一輯劇情中離開警隊的陳國坤表示，很期待全新的角色設定，黃依汶期待新一輯能有更多發揮，並幽默笑言在劇中飾演陳國坤妻子已「駕輕就熟」。

▲ 陳國坤、黃依汶

謝天華陳山聰加盟



除第一輯的主要演員外，《反黑2》有更多演員加入。今次的「新演員」之一謝天華非常高興參與其中，並希望新一輯能獲得更好成績。陳山聰則獲導演宋本中度身訂造全新角色，他亦非常喜歡，並透露是一個難定正邪的角色。

關楚耀表示自己看第一輯已感到熱血沸騰，今次有幸參與其中，並透露將飾演一名警察，角色及劇情將有很多起承轉合。

▲ 謝天華、陳小春

MC Jin對於加入《反黑2 》感到興奮，角色設定符合他的個性，更希望能將更多自己的內心世界與角色結合。而肥媽亦將加入並飾演一名歌星，並笑言自己已有長時間未拍過戲，對於開拍感到非常高興。



而新一輯繼續飾演「招積」的張建聲透露於新一輯中，除陳小春飾演的「鳳凰」和陳國坤變節後的「將軍」外，亦將面對自己內心世界的變化，他亦透露「招積」將有感情線出現。

一同出席的有新演員及同門師妹簡思恩、潘藝桐及周子馨。簡思恩表示自己6年前已是《反黑》的忠實粉絲，想不到自己有幸參演，並透露自己苦練幾年的泰拳終於能在劇中發揮。潘藝桐將飾演夜總會小姐，是一大突破，亦有信心迎接這挑戰。而周子馨對今次參演亦感到緊張和期待。

▲ 《反黑2》

導演大賣關子



於新一輯繼續演出的陳欣健對《反黑2》非常有信心，並認為《反黑》系列是他自70年代從影以來最滿意的演出，除角色討好外，亦有很多好的對手，且有「鬼才」導演宋本中給予的指導，使得演出更有新意。他笑言：「可惜上一輯死咗，不過新一輯我會番嚟，到底會以回魂式、回憶或者報夢，我都未知，導演賣關子。」

至於飾演「大佬B」的吳志雄笑言：「第一輯第5集俾人殺咗，希望呢一輯做長D啦！」而王合喜亦對新一輯充滿信心，並劇透以陳小春為首的B1-1組將會露出黑暗面，劇情將出現很多反轉。

最新影片推介：