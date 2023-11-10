  • 28°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反黑2丨 陳小春陳國坤繼續鬥智角力　謝天華陳山聰加盟演出

娛樂 14:15 2023/11/10

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《反黑2》發佈會晒冷。

《反黑2》在昨日（11月9日）舉行發佈會，出席演員包括：陳小春、陳國坤、謝天華、張建聲、陳山聰、吳岱融、陳欣健、肥媽、陳瀅、陳敏之、陳煒、黃依汶、江嘉敏、陳米麒、吳志雄、關楚耀、MC Jin、吳業坤、李爾晨等。
 
第一輯《反黑》在2017年在大串流平台播出，隔6年拍新一輯，陳小春希望與新加入的演員們有更多火花，並相信成績能超越第一輯

。而於第一輯劇情中離開警隊的陳國坤表示，很期待全新的角色設定，黃依汶期待新一輯能有更多發揮，並幽默笑言在劇中飾演陳國坤妻子已「駕輕就熟」。

陳國坤、黃依汶

謝天華陳山聰加盟
 
除第一輯的主要演員外，《反黑2》有更多演員加入。今次的「新演員」之一謝天華非常高興參與其中，並希望新一輯能獲得更好成績。陳山聰則獲導演宋本中度身訂造全新角色，他亦非常喜歡，並透露是一個難定正邪的角色。

關楚耀表示自己看第一輯已感到熱血沸騰，今次有幸參與其中，並透露將飾演一名警察，角色及劇情將有很多起承轉合。

謝天華、陳小春

MC Jin對於加入《反黑2 》感到興奮，角色設定符合他的個性，更希望能將更多自己的內心世界與角色結合。而肥媽亦將加入並飾演一名歌星，並笑言自己已有長時間未拍過戲，對於開拍感到非常高興。
 
而新一輯繼續飾演「招積」的張建聲透露於新一輯中，除陳小春飾演的「鳳凰」和陳國坤變節後的「將軍」外，亦將面對自己內心世界的變化，他亦透露「招積」將有感情線出現。

一同出席的有新演員及同門師妹簡思恩、潘藝桐及周子馨。簡思恩表示自己6年前已是《反黑》的忠實粉絲，想不到自己有幸參演，並透露自己苦練幾年的泰拳終於能在劇中發揮。潘藝桐將飾演夜總會小姐，是一大突破，亦有信心迎接這挑戰。而周子馨對今次參演亦感到緊張和期待。

《反黑2》

導演大賣關子
 
於新一輯繼續演出的陳欣健對《反黑2》非常有信心，並認為《反黑》系列是他自70年代從影以來最滿意的演出，除角色討好外，亦有很多好的對手，且有「鬼才」導演宋本中給予的指導，使得演出更有新意。他笑言：「可惜上一輯死咗，不過新一輯我會番嚟，到底會以回魂式、回憶或者報夢，我都未知，導演賣關子。」

至於飾演「大佬B」的吳志雄笑言：「第一輯第5集俾人殺咗，希望呢一輯做長D啦！」而王合喜亦對新一輯充滿信心，並劇透以陳小春為首的B1-1組將會露出黑暗面，劇情將出現很多反轉。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨尹詩沛演火爆姐向陳豪施姣功　Nicole有樣有身材有演技
14:09 2023/11/04
羅密歐與祝英台丨尹詩沛演火爆姐向陳豪施姣功　Nicole有樣有身材有演技
羅密歐與祝英台丨陳茵媺拍劇騷柔軟度弗過選港姐時　三孩之母靠4招令身材零走樣
今日 12:35
羅密歐與祝英台丨陳茵媺拍劇騷柔軟度弗過選港姐時　三孩之母靠4招令身材零走樣

你可能感興趣

羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨尹詩沛演火爆姐向陳豪施姣功　Nicole有樣有身材有演技
14:09 2023/11/04
羅密歐與祝英台丨尹詩沛演火爆姐向陳豪施姣功　Nicole有樣有身材有演技
羅密歐與祝英台丨陳茵媺拍劇騷柔軟度弗過選港姐時　三孩之母靠4招令身材零走樣
今日 12:35
羅密歐與祝英台丨陳茵媺拍劇騷柔軟度弗過選港姐時　三孩之母靠4招令身材零走樣
電視劇 陳欣健 謝天華 張建聲 陳山聰 陳小春 陳國坤 關楚耀 黃依汶

最高瀏覽

外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
【教協解散】教協9萬會員均分3億餘款　每人可獲3190元12月截止登記
【教協解散】教協9萬會員均分3億餘款　每人可獲3190元12月截止登記
癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀
癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）