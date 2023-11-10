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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡　與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案

娛樂 16:41 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

蔣祖曼在《羅密歐與祝英台》的演出十分搶鏡。

入行22年的蔣祖曼（Joman）演獨立電影起家，去年初簽約TVB做親生女，獲公司器重的她於《輕．功》升呢為女主角。於近日播映的劇集《羅密歐與祝英台》裡，蔣祖曼飾演的「祝英華」雖然是女配角，不過演出非常搶鏡。

在昨晚（11月9日）《羅密歐與祝英台》劇情內，英台（陳茵媺Aimee飾）到第八區探堂妹英華（蔣祖曼飾）時重遇梁山伯（陳豪飾），山伯激動擁抱英台並決定齊齊離開第八區。

羅密歐與祝英台丨蔣祖曼以一敵眾型到爆　Joman首次吊威感興奮：終於還到心願

《羅密歐與祝英台》

瘋狂開槍殺戴耀明

不過為陪英華兒子皓仔（何珀廉飾）慶生，山伯答應延後離開，英華亦趁最後機會向山伯表白，但最終明白事理的英華大方「放生」山伯，並向「梁祝」送上祝福。

可惜，皓仔卻未能如英華一樣接受現實，嬲至離家出走的他最終被發現倒斃荒山野嶺，極度心痛的英華遂發狂追尋殺子真兇，最終向涉事的羅家保鏢（戴耀明）瘋狂連開接近20槍，場面震撼！

《羅密歐與祝英台》

英華

據知被仇恨沖昏頭腦的英華，今晚（11月10日）《羅密歐與祝英台》一集開始暴走並對羅家大開殺界，羅家大少密林（吳子冲飾）將身陷危機。奸到出汁的祝仁義（鄭子誠飾）利用親生女兒英華的怒火作為與 Dora杜拉（江美儀飾）交換條件之餘，並乘機對付英台，誘騙英華與英台決鬥兼爭做祝家話事人。

另外，昨晚與山伯破鏡重圓的英台，有了愛情滋潤兼回復女兒身的她女人味level up，尤其感動喊樣更是靚樣返晒嚟。

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情緒起伏大

昨晚《羅密歐與祝英台》亮點落在飾演英華的蔣祖曼（Joman）身上，尤其當得悉找到殺子真兇後充滿仇恨的眼神、以及一邊聲嘶力竭尖叫、一邊瘋狂連環開槍的狀態極具穿透力。

Joman坦言，拍畢後確實需要時間平伏：「我每次接到新劇本做功課時，個情緒都會隨住代入角色嘅心路歷程起起跌跌，過程係好痛苦，但我好享受。但嗰種情緒去到拍攝現場我會掉晒佢，然後等對手交嘢畀我再接番。拍殺戴耀明嗰場戲時，我係諗如果一個人身邊最親嘅人畀人殺死咗，報仇成功後嗰種痛恨又暢快嘅宣洩係冇可能收埋，拍完嗰種痛真係需要啲時間去平伏。」

演英華作大膽嘗試

談到「放生」山伯一幕要主動獻吻，Joman笑言事前為了應否向Aimee「備案」大感掙扎：「我唔知點講好，好似講咗仲尷尬咁，最後我都係上星期宣傳時，人哋問起呢件事Aimee先知，佢都話佢唔介意，但就問我邊一集錫，佢話要準備揞眼。」

Joman更笑言，英華這個角色對她來說「很大膽」：「我有同監製講話佢好大膽，玩槍、唱歌、跳舞、彈琴四樣嘢我都唔識，但佢搵我做。」

網民力撐Joman

談到劇中「囝囝」，Joman笑指陳豪曾搞笑問她是否出動「私伙」拍劇：「佢話我哋好似樣，連珀廉媽咪都係咁講。」Joman笑指珀廉是拍劇現場音樂總監兼十分乖巧：「我記得拍佢死嗰場戲，嗰排天氣凍，佢件衫好單薄，佢完全冇話過辛苦，一日唔嗌cut機，佢都唔起身。」

而網民亦大讚Joman在劇中表現，紛紛留言稱：「蔣祖蔓 <羅密歐與祝英台>英華這個做型靚到不得了」、「最佳女配角首選」、「Joman簡直演技大爆發👏」、「由錯愕、失望、不甘、放下、絕望、悲憤，充滿層次，最後失控狠狠地向戴耀明瘋狂開槍發揮到極致！」、「希望她可以憑此劇提名女配角。她絕對可以勝任女一！」、「一個好演員永遠都唔被重用」、「英華這個做型靚到不得了，好深刻」、「是近年我最欣賞的女演員。」等

最新影片推介：陳茵媺專訪

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羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

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撰文 : TOPick柴犬出動

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