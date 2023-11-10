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【港區國安法】林定國：批政府「生仔派錢不夠」　不會有違國安法風險

政治 17:44 2023/11/10

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律政司司長林定國（左）。（朱永倫攝）

律政司司長林定國今日表示，《港區國安法》下，只有幾樣言論不可以講，例如分裂國家和顛覆國家政權言論，但如果只是表達大家關心民生的事情，如「批評生仔派錢不夠」，完全想象不到與國安法有何關係。

林定國今日在香港法律周設專題環節，「國安聊天室：你敢問 我敢答」，回應有關《港區國安法》的問題，問題由主持人讀出。被問到《港區國安法》會否影響言論和新聞自由，他回應稱，香港言論自由受保障，對政府批評，「每日睇報紙，有人鬧。」他相信是內容的問題，《港區國安法》下，只有幾樣言論不可以講，例如分裂國家、顛覆國家政權、挑動人進行恐怖活動等。

至於對政府施政批評，林定國表示，「每日都有人鬧緊，有批評生仔派錢不夠，建公屋慢不夠」，不會有人想到會有違國安法風險，也不應有相關憂慮。

《港區國安法》有指定法官制度，林定國強調，不是中央或特首指定一個官去審某單案，而是指哪一班人可處理國安案件，那一班人是現存的法官。

他舉例子，愛爾蘭有「特別刑事法庭」，一些指定罪案，如恐怖活動，一定無陪審團，要找指定法官。

律政司副司長張國鈞在閉幕致辭透露，正籌備和最高人民法院，在明年內建立恆常對接平台，作為雙方高層次恆常機制化官方渠道，推進粵港澳大灣區司法和法律研究實務工作等。

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記者：區綽彥

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