家品速報｜聖誕布置家居送禮兩相宜　貴氣典雅餐具精品

▲ RAMAGE鳥語花香骨瓷（品牌提供圖片）

不知不覺，2023年已接近尾聲，聖誕節尚有一個多月就到。在這個充滿愛的節日，也是與親朋好友相聚及分享喜悅的日子。送給家人好友的禮物，你有心水了嗎？漂亮而實用的家居精品是聖誕禮物的好點子，既能傳遞愛意又可粉飾家居！今個聖誕，不妨以窩心禮物向摯愛表達心意，共度溫馨愉快時光！

RAMAGE鳥語花香骨瓷

喜愛雅淡一族，要留意日本品牌Narumi，它以纖薄通透的骨瓷產品獲得世界各地餐具愛好者的芳心，品質上乘，有口皆碑。

RAMAGE餐具系列靈感源自設計師的中國及東亞花園之旅，主角是燦爛的花朵、鳥兒與蝴蝶，綻放大自然的動人美態。設計師到訪中國及其他東亞國家的花園後，加上其夢想國度中的花園景象，萌生出此設計意念。

餐具上描繪的花卉，靈感來自菊花、牡丹等繁花。菊花、牡丹產自中國，一直深受鄰近亞洲國家的厚愛，其美態的吸引力一直向外延伸至歐洲。（餐具有茶壺、飯碗、茶杯及糖盅等，售價由$190至$2,490）

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Versace Medusa Garland Red新系列

2023年Rosenthal meets Versace聖誕系列Medusa Garland裝飾以紅色、綠色和金色調子的組合為特色。精緻的設計突出了富麗堂皇的巴洛克植物和花卉圖案，它們在整個設計中佔據主導地位，形成錯綜複雜的花環，巧妙地包圍着Versace標誌性的徽章--輝煌的Medusa。

Rosenthal X Versace 30周年紀念限量馬克杯系列1993：馬可孛羅 Marco Polo

馬可孛羅遠遊時，深受東方的繁榮與美麗所感動。「馬可孛羅」餐瓷設計以寫實手法演繹馬可孛羅的奇幻旅程，碟面描繪天堂鳥、駱駝和孔雀等雀鳥的形態，利用翡翠綠和橙色作為底色，並以金色和藍色的圍邊，令整體圖案更富層次感，突顯濃厚的東方色彩。（售價$2,990）

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1993： 太陽神 Le Roi Soleil

相傳法國全盛時期的國王路易十四喜歡在宮廷芭蕾中扮演太陽神阿波羅，因而獲得「太陽神」的綽號。餐瓷運用羅馬式馬賽克壁畫和龐貝壁畫風格，亦採用Versace的經典設計：莫雷斯卡（Moresca）舞者、印加王和宮廷使者，綴以巴洛克風格的花飾、獅鷲和太陽面具，有如復刻一百年前的法國宮廷舞台，同時喚起人們對Versace設計中構圖強烈豐富的印象。（售價$2,990）

1994： 海底寶藏 Les Tresors de la Mer

Gianni Versace的家鄉位於地中海附近，「海底寶藏」的設計以明亮的藍色為背景，襯以金色裝飾，以希臘神話中的海洋女神涅瑞伊得斯（Nereides）點題，還有中央的巴洛克式蝸殼，盛載各種不同形狀和色調的海星、貽貝、海螺和珊瑚等，藉此表達他對家鄉的愛，更將華麗的巴洛克風格套進日常生活中，成為一種享受。（售價$2,990）

▲ 左起：1993：馬可孛羅 Marco Polo； 1994： 海底寶藏 Les Tresors de la Mer；1993： 太陽神 Le Roi Soleil（品牌提供圖片）

INK 清新多彩酒杯

此系列酒杯於德國Zwiesel以全手工吹製，其特色是在杯腳和杯底展現出細膩柔和、如水彩般的漸變顏色，兩者互相呈現出動態的效果。（各$1,190）

▲ INK清新多彩酒杯（品牌提供圖片）

查詢：集雅廊（2893 9403）



記者：周美好