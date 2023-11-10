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人生蛻變丨16歲要人餵飯穿衣被嘲「巨嬰」　富家女22年後人生大逆轉現況曝光

育兒資訊 14:34 2023/11/10

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富家女16歲時，自理能力差，不論食飯、著衫都要人幫，經歷農村體驗後，是她人生轉捩點，成功蛻變。

父母溺愛子女不利其成長！內地富家女劉思琦曾於2001年參加綜藝節目《變形計》，當年16歲的她，因在節目上揭露吃飯要媽媽餵，穿衣甚至剪指甲要人幫，因此被嘲「超級巨嬰」，沒想到一次貧窮體驗經歷成了人生轉捩點，醒悟後不再依懶別人，22年後的今日更蛻變成一位優秀的專業人士。

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綜合內媒報道，來自遼寧的富家女劉思琦，過去的生活就像一個刁蠻公主，起床走路時，媽媽會幫她捲起褲腳，肚餓時有長輩餵食，指甲長了伸出雙手，姑姑就會幫忙修剪，不管做甚麼事情，總有一群「奴婢」可長期使喚。就算到了16歲時，她的生活可以說完全依賴別人，不如己意的就大發脾氣，而且洗錢如流水，相當傲慢任性。

劉思琦認為「有錢就是要花」，曾在一天內花了11萬元人民幣（約12萬港幣），劉母因溺愛女兒，認為「她還小」一直縱容她，直至劉思琦的任性與日俱增，讓全家人吃不消。隨後，劉母偷偷替她報名參加內地綜藝節目《變形記》，期望她能在當中吃苦兼成長。

人生轉捩點

在節目組安排下，劉思琦來到貴州農村，那裏地面崎嶇不平，房屋也不寬敞明亮，她住的是破舊的草房，吃的是簡單的家常菜。這一切讓劉思琦瞬間崩潰，甚至一度拒絕吃飯，四周更沒有人關心她是否飢餓，最終她也要接受，並開始自己大口大口地吃起來，最後笑着說：「這是我吃過最好吃的一頓飯」。

放下「刁蠻公主」脾性的劉思琦，在這種環境中逐漸適應，為了賺取50元竟艱苦地去搬磚，目的只是為了買禮物送給農村爸爸。這段時間是她人生的轉捩點，並體會到生活困苦，每個人都得來不易。

回家後，劉思琦的巨大改變令人眼前一亮，她不單拒絕讓媽媽餵食，同時做起基本家務，之後她發現了自己對服裝設計的嗜好，決定在高中畢業後到法國留學，並通過努力取得了成就。現在38歲的劉思琦已經是個有名氣的優秀服裝設計師，且有著自己的品牌和工作室。從當初那個連食飯都要人服侍的公主，成功蛻變。

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責任編輯︰王明芳

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