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白日之下丨票房衝破500萬元　古天樂現身慰勞宴：香港電影人有能力拍好作品

娛樂 15:03 2023/11/10

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電影《白日之下》叫好叫座。

港產片《白日之下》上映以來好評如潮，踏入上畫第二周首日（11月9日），單日票房收超過45萬，比起開畫日（11月2日）票房升幅超過2成。

《白日之下》的累積票房亦成功衝破500萬元，當中上畫第9日比起開畫日更多觀眾入場，對港產片來說情況實屬罕見，引證香港觀眾願意購票支持本土電影。

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《白日之下》導演簡君晋。

古天樂感謝團隊

日前，電影公司舉行慰勞宴，答謝《白日之下》台前幕後一班工作人員，這晚現身的包括老闆古天樂、監製爾冬陞、導演簡君晋，以及有扮演出：余香凝（Jennifer）、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、周漢寧、寶珮如、譚玉瑛、羅浩銘，以及電影主題曲《日光漂白》的主唱者黃妍等，電影團隊集氣期望更多觀眾入場支持作品，祝願《白日之下》票房愈升愈高。

古天樂百忙之中現身慰勞宴，鼓勵團隊繼續努力，而黃妍亦有應大家熱情起哄，即場獻唱主題曲。

古仔聽畢有感而發，感謝團隊助其圓夢：「多年前我已經跟爾冬陞講，想拍一部類似他當年的作品《癲佬正傳》，一樣如此有社會性的電影，好感謝台前幕後完成這部《白日之下》，電影亦話畀觀眾聽，我哋香港電影人係有心，有能力拍一部好的作品。」

古天樂出席《白日之下》慰勞宴。

爾冬陞讚阿簡夠毅力

作為《白日之下》監製的爾冬陞，亦都再次公開感謝古仔和導演：「要多謝阿簡，因為我其實做監製，我要放棄好易，如果唔係導演包括兩位編劇嘅堅持，佢哋不斷改劇本，再集合天時地利人和，電影唔會出現，呢部戲搵到第5間公司先有投資去開拍，古仔睇完劇本無考慮好耐，佢從演員角度覺得嗰戲好，再次多謝兩位。」

余香凝及梁雍婷憑《白日之下》在月底出戰金馬獎，她們分別獲提名影后及最佳女配角獎，兩位都有互相鼓勵對方，Rachel就表示：「我哋成team人都好有士氣，由拍攝到而家都係超級有愛嘅團隊，大家喺無論咩場合，大家都互相支持。」

余香凝

余香凝演技獲認同

Jennifer亦指電影感染到身邊很多人：「同埋呢個士氣唔止我哋，更帶動到整個電影圈，身邊所有觀眾、朋友、所有人睇完都會幫我哋，分享叫人入場睇，好神奇，好感激全部人都幫助我哋。」此外，林保怡亦有份憑《白日之下》入圍今屆金馬獎最佳男配角，另電影亦入圍最佳美術設計及最佳造型設計。

3位獲提名演員外，其他有份演出的都獲觀眾讚賞，大家感到高興外，亦同聲呼籲觀眾繼續入場，陳湛文表示：「小弟睇咗2次，第2次喊得勁過第一次，所以大家想搵個情緒出口，就入場睇多幾次。」

梁雍婷

至於周漢寧：「我身邊嘅朋友都喺度討論套戲，或者套戲帶出嚟嘅議題，我覺得已經成功帶出一套電影嘅功能。」而寶珮如亦稱：「好開心，因為第一次演咁惡嘅看護，但得到咁多認同，多謝導演、監製、一眾演員，希望多啲觀眾支持我哋香港本土電影。」

另外，羅浩銘表示：「套戲犀利到點，一啲我好耐無見嘅朋友都傳訊息畀我，讚套戲好睇，恭喜我有份參演電影。」

周漢寧

負責主唱《白日之下》主題曲的黃妍稱：「好開心，呢次係我第一次唱電影歌，第一次跟電影扯上關係，我粉絲或朋友會跟我論書同歌嘅內容，但現在會跟我討論記者、安老院的問題。」

《白日之下》自上畫後，多日成為單日票房冠軍，簡導就再次感謝觀眾支持：「我哋好幸運，觀眾都覺得呢套電影需要支持入場，我無畀票房目標自己，我希望電影可以去得更遠，而同時令觀眾有反思，我覺得係我哋團隊每一個崗位最想嘅事。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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