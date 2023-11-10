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劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞　回應改遺囑踢甘比出局等謠傳

娛樂 14:46 2023/11/10

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陳凱韻

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）下午約2時向傳媒發通告，表示於今日下午3時半舉行記者會，表示對5大傳聞作出回應。當中主要包括有關投資恆大損手、遺囑分配、賣藝術品套現等。

事因網上有謠傳指大劉將財產全留給前妻子女、兒子，太太甘比（陳凱韻）卻被踢出局等，大劉將在記者會回應謠傳。

撰文 : TOPick柴犬出動

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