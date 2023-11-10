劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞 回應改遺囑踢甘比出局等謠傳 娛樂 14:46 2023/11/10 分享： 分享： 熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR ▲ 陳凱韻 富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）下午約2時向傳媒發通告，表示於今日下午3時半舉行記者會，表示對5大傳聞作出回應。當中主要包括有關投資恆大損手、遺囑分配、賣藝術品套現等。事因網上有謠傳指大劉將財產全留給前妻子女、兒子，太太甘比（陳凱韻）卻被踢出局等，大劉將在記者會回應謠傳。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 甘比10歲兒子首推桌遊大劉全力支持 劉鑾雄常教仔女做生意：成世唔試就喺溫室長大 18:33 2023/07/03 甘比10歲兒子首推桌遊大劉全力支持 劉鑾雄常教仔女做生意：成世唔試就喺溫室長大 【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩 女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善 12:13 2023/09/30 【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩 女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善 【教女有方】貼地身教細女積極行善 甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天 16:54 2023/08/28 【教女有方】貼地身教細女積極行善 甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天 【貼地女首富】甘比親手鈎織包包獲網民讚接地氣 陳凱韻分享3大平民式育兒心得 15:45 2023/09/06 【貼地女首富】甘比親手鈎織包包獲網民讚接地氣 陳凱韻分享3大平民式育兒心得 【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照 Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光 12:04 2023/09/12 【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照 Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光 你可能感興趣 甘比10歲兒子首推桌遊大劉全力支持 劉鑾雄常教仔女做生意：成世唔試就喺溫室長大 18:33 2023/07/03 甘比10歲兒子首推桌遊大劉全力支持 劉鑾雄常教仔女做生意：成世唔試就喺溫室長大 【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩 女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善 12:13 2023/09/30 【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩 女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善 【教女有方】貼地身教細女積極行善 甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天 16:54 2023/08/28 【教女有方】貼地身教細女積極行善 甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天 陳凱韻 娛樂人物職業 劉鑾雄 KOL 網絡熱話