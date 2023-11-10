【床蝨危機】民建聯促政府跨部門統籌防治床蝨　設立通報機制

▲ 左起：陳學鋒、何俊賢、梁熙。（趙居逸攝）

有市民懷疑在香港機場鐵路列車車廂發現床蝨蹤影。民建聯表示，鄰近聖誕節，本港將迎來遊客、探親高峰，希望當局加強監測，做好外防輸入、內防傳播，並設立通報機制。同時，亦要做好相關宣傳工作，利用派發小冊子等方法，讓外地返港市民知道如何防範。

民建聯立法會議員何俊賢、梁熙、陳學鋒今日就床蝨問題見記者，期望由政務司副司長卓永興領導的環境衛生及市容小組，應該將工作的重點要加上防治床蝨。

外防輸入方面，梁熙表示，由於床蝨問題，牽涉到機管局、環境局以及醫衛局等，故希望政府以跨部門方式統籌工作，並就高風險的地方，如來港的飛機或者船舶，以及行李等，做相應的消毒工作。何俊賢則呼籲市民警惕，外出旅遊儘量使用硬皮行李箱，回到家裏不要馬上上床，可對衣服先進行高溫消毒。

內防傳播方面，梁熙認為，本港可參考韓國做法、設立通報機制，若市民、學校、戲院等發現有床蝨，即可向相關的部門通報，部門在掌握了之後，再決定下一步工作。

梁熙又提到，目前資料並沒有顯示，床蝨會傳播嚴重的病毒，若市民被咬，症狀一般為痕癢、影響精神、睡眠，他呼籲市民毋須過分擔心。

▲ 立法會議員楊永杰。（楊永杰Facebook圖片）

楊永杰籲政府向學校、酒店等發防治指引

立法會「A4聯盟」成員楊永杰認為，政府當務之急應是向全港學校、醫院、酒店、戲院及本地公共交通營辦商等發出防治床蝨及消毒清潔的指引，包括要求港鐵公司及機管局定時使用蒸汽清潔機在車廂及機場進行清潔工作，以免蝨患進一步蔓延。

楊永杰續指，由於坊間滅蝨公司收費高昂，大多數市民會選擇自行滅蝨，建議政府優化衞生防護中心有關「臭蟲(有俗稱床蝨或者木蝨)」的專題網站，包括增加政府準備及應變計劃、建議購買滅蝨工具及滅蝨水名單及售賣滅蝨工具及滅蝨藥物尤其是滅蝨水的商戶名單等，以及增設有關資訊熱線，協助市民防治床蝨。

另外，楊永杰關注政府是否有足夠的滅蝨工具和滅蝨藥存量，並認為一旦香港大規模爆發床蝨疫情，政府應成立滅蝨隊協助長者、低收入家庭、殘疾人士等弱勢社群處理其居住單位的蝨患，以及向受影響的市民派發滅蝨水。

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記者：趙居逸