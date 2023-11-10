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【商會訪京】總商會引述夏寶龍：外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化

政治 17:24 2023/11/10

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夏寶龍肯定總商會的工作和貢獻。（總商會圖片）

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在北京釣魚臺國賓館會見了香港總商會主席阮蘇少湄率領的北京高層訪問團，成員包括總商會領導及駐港不同國際商會的代表。

國家看重香港在金融、人才、專業領域的作用

總商會引述夏寶龍指，國家看重的不是香港的經濟總量，而是本港在金融、人才、物流、專業等領域的作用。又稱對香港的未來發展充滿信心，一是對特首李家超和其管治團隊的信心；二是「一國兩制」的優勢，香港廣大企業家和商界的支持，以及外國企業留港發展的信心。強調外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化；三是中央政府對香港的未來發展有信心，並將繼續堅定不移支持本港長期繁榮發展。

會面期間，夏寶龍充分肯定總商會162年來對香港經貿發展發揮的重要作用，以及長期以來對維護本港繁榮穩定和促進國家經濟發展作出的積極貢獻，尤其是在金融方面。夏寶龍勉勵他們繼續全面準确貫徹「一國兩制」方針，積極參與粵港澳大灣區建設和國家高水平對外開放，爲推動香港融入國家發展大局更好發揮作用。

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責任編輯：林曉君

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