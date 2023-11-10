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【APEC】陳茂波明赴美出席亞太經合組織會議　另將訪當地企業

政治 17:47 2023/11/10

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財政司司長陳茂波明晚啟程前往美國。（資料圖片）

財政司司長陳茂波明晚（11日）啓程前往美國，出席11月12日至13日在三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）財政部長會議和相關活動，並會於11月15日至17日，代表行政長官出席亞太經合組織領導人非正式會議，以及相關活動。

商務及經濟發展局局長丘應樺則於11月14日凌晨前往三藩市，出席14日至16日舉行的部長級會議和相關活動。

出席上述會議期間，陳茂波也會與其他經濟體的官員舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見；另亦會到訪企業和與當地商界人士會面。

今年亞太經合組織以「為所有人創造一個有韌性和可持續的未來」為主題，集中討論三個重點：（i）互聯—為促進廣泛經濟繁榮建立強韌互聯的亞太區；（ii）創新—為可持續的未來建設創新的環境；以及（iii）包容—為所有人實現平等和包容的未來。

陳茂波11月19日早上返抵香港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。

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責任編輯：林曉君

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