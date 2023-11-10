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劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道　近半百傳媒現身皇室大廈採訪

娛樂 16:06 2023/11/10

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「大劉」劉鑾雄今午突然召開記者會。（陳慧安 攝）

「大劉」劉鑾雄今午（11月10日）突然向傳媒廣發記者會通知，就近日內地失實新聞報道作出回應。記者會於下午3時半假皇室大廈舉行，早在邀請通知註明現場不可攝錄，只可拍照。

記者會現場，在白色牆上掛了一塊藍色牌，上面寫著「劉鑾雄先生記者招待會」。

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下午3時，近半百傳媒到場採訪，大會向傳媒派發口罩，要求記者佩戴。

場內放了一張約2米長的枱，上面舖上白色布，讓出席記者會的傳媒放置收音咪和錄音機等，枱旁還放了一枝礦泉水、一個保温杯和五條白色毛巾，和一些發給記者的材料。

大劉今次開記者會，就有關失實新聞內容作回應，而大劉亦列印相當中報道，包括「哭暈廁所：香港富豪被許家印坑掉了2百億，好朋友就不坑你嗎？」、「劉鑾雄遺囑風波：財產全給前妻子女，甘比巨額虧損，香港富豪的失落：劉鑾雄家族與恆大的危機」、「驚爆！71歲劉鑾雄宣布將全部財產轉給兒子，甘比被踢出局！」、「甘比800億落空？第二女富豪前妻的子女現在到底過的呢？」、「劉鑾雄清倉恆大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！」。

記者：游艾維

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