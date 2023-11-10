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未晚︳跟任賢齊再聚首合作　楊千嬅視小齊如家人

娛樂 15:25 2023/11/10

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二人再度合作。

楊千嬅最近推出新國語歌《未晚》，MV同步上線，邀請了好朋友任賢齊客串演出，歌曲更被舒淇擔演的最新電影揀選為電影主題曲。

《未晚》寫歌到錄音到完成，經歷了四年時間，歌曲寫的是一個人，一日仍有心跳，一日也機會尚在，對任何事的追求，其實都「未晚」。

千嬅謂：「疫情我去了北京工作，朋友介紹下，認識這首歌的作曲人劉胡軼老師，他突然說想送首歌給我，當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令世界動彈不得， 根本沒想過錄歌，心態很灰，失去鬥志，到劉老師真的把歌送來，我一聽旋律，就已經感動到落淚。」

千嬅稱：「他特意同我傾幾個鐘頭，了解我當時的心情，他交上歌詞之日，我又再大哭，因為沒想到他找人填出如此簡單動人又有力的歌詞，歌名還叫: 未晚。我同自己講，既然『未晚』...好，做人要重新振作！呢首歌無論放係人生任何階段年齡都適合，希望感動到我，亦鼓勵到多些朋友，領悟到《未晚》的道理。」

講到邀請小齊做MV嘉賓，千嬅謂又係未晚，剛好小齊不約而同長沙工作，先邀請他拍MV，早前小齊又飛了去武漢擔任演唱會特別嘉賓。

千嬅表示：「小齊認識差不多20年，雖然我哋唔係常常會見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可，都會仗義答應，亦從不會多問，工作上有問題，佢都願意慷慨坦誠地分享，佢對身邊一起工作的伙伴，猶如家人一樣，有佢係到，就會感覺到一份溫暖同安全感，真係好多謝佢！」

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