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劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會　大劉還甘比清白斥某賤人造謠

娛樂 16:35 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）開記者會。

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）於皇室大廈開記者會，並於記招上表示：「我幾後悔幾耐之前幫嗰個賤人。」

劉鑾雄又為太太陳凱韻（甘比）澄清，指甘比從來沒有令他損失過任何金錢，大劉指甘比為他投資藝術品賺超過200億。

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大劉說：

點解今日要開呢個記者招待會呢？我再唔出聲呢，有啲人會愈做愈離譜。我唔知你有冇見到啲新聞呢，講呢樣講嗰樣。

我幾後悔幾耐（上年）之前幫嗰個賤人，即係成年前去幫呢個賤人，好後悔，由得佢破產，當時我幫佢就唔想佢仔女有個媽破產。但我睇返轉頭真係寧願佢破產好過。點解呢？我幫咗佢洗錢事少，一年前啲錢唔及得今日咁大，大家都知香港𠵱家咩環境。幫咗都好閒，點知幫咗佢唔洗破產，佢有錢就有自己嘅網上打手，專係做呢啲你𠵱家見到嘅咁嘅嘢。

【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光

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他續說：

第一，簡單講，我澄清陳凱韻從來冇同我損失過任何錢，佢同我賺超過200億嘅藝術品嘅投資就有，我今日要澄清損失就冇。如果有損失，喺私人嚟講都係我自己決定嘅，完完全全唔關陳凱韻事，佢冇同我損失過錢。佢反而喺我藝術品投資度賺超過200億。但點解啲人咁講呢？又話800億元落空啊、第二代富豪前妻仔女到底過啲咩嘢呢？

呢啲咁嘅好似真嘅一樣，其實完全都係假嘅，都係作出嚟。又話𠵱家我宣布咗將全部財產轉畀個仔，喺今年被踢出局，完全都冇咁嘅事。完全完全冇嘅，所以點解今日我要講呢？好嚴重、不實嘅唔係指控啊，係造謠。佢呢個人喺邊呢？佢係特工隊，網上打手。佢請咗以前《忽然一周》，好似聽聞啊，個總編輯去負責領呢隊人，專係負責做呢啲嘢。你做咩都唔關我事，但一講到佢同我損失咗200億，又話𠵱家要畀個仔啊，全部都係作出嚟。

記者：游艾維

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