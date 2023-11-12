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【夫妻之道】放棄事業做全職主婦逾10年　丈夫每月出糧：他視我如家中經理

家事百科 18:00 2023/11/12

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馬來西亞一名主婦分享，丈夫為了回饋她對家庭的付出，每個月也會「出糧」給自己。（iStock圖片）

全職家庭主婦是一份7乘24、全年無休的工作，應該受到家人的愛惜與尊重。馬來西亞一名主婦分享，丈夫為了回饋她對家庭的付出，每個月也會「出糧」給自己，她更直言自己就是家中的「經理」。不少網民對此感到超羨慕，有人更哀道，「為什麼我就遇不上一個？」

該名主婦把自己的經歷分享到社交媒體X（前身twitter）上，她指出，與丈夫結婚超過十年，而自己是一名全職家庭主婦。

多年來，樓主把家庭打理得井然有序，丈夫對此感到無比感激。於是，為了犒賞對方的付出與辛勞，丈夫便為太太在家中安置了一個「經理」的高級銜頭，此外，他也為這份「工作」每月支付薪金。

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從上載的「月薪表」所見，樓主這名「經理」是隸屬於「人事部」部門，她也有一個員工編號。除了每月基本薪金，丈夫也為她「支付」強積金、社會保險及所得稅，跟正式打工仔的出糧內容無異。

樓主解釋道，她上載這些不是為了讓他人做成比較心態，而是想向大眾傳揚正面訊息。她認為，一個真正的男人會樂於為家人作金錢的付出，

如果斤斤計較，那麼他可能少了睪丸素。

此外，樓主也希望大眾知道她不是為了炫耀什麼，她憶述小時候是出身於平民家庭，當時家庭收入階層是處於最底層的40%。而她的母親雖然隻字不懂，但卻是個理財能手，樓主從她身上學會了這方面的知識。今時今日所得，也是憑藉自己努力而換來。

得到丈夫的愛錫、對生活也充滿熱誠的樓主，令到不少網友稱羨，「你的丈夫對家庭、對你也負上責任！」、「這是對家庭主婦的一個正面又正確的信息」、「希望更多丈夫也意識到太太的付出不是應份的」、「不是錢的問題，是你丈夫很尊重你」。

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責任編輯︰王明芳

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