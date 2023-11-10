新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》

▲ 《新聞女王》大戰《社內相親》！

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、譚俊彥等主演的TVB台慶劇《新聞女王》，將於11月20日首播，劇集的宣傳片陸續出爐，各主要角色也登場，十分有氣勢！

在《新聞女王》播出期間，由「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳漢娜（Hana）、沈殷怡（Shirley）主演的《社內相親》也會播出，有教主演霸道總裁、Edan演暖男秘書，再掀起收視大戰！

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佘詩曼演總主播

佘詩曼（阿佘）在相隔七年後再回港拍攝港劇，自不然令劇迷期待，阿佘在劇中演總主播文慧心（Man姐），在預告片中也曝光其霸氣主播造型，她與馬國明所演的首席主播梁景仁為搭檔與競爭對手。

阿佘在劇中氣場十足，相當有霸氣，她早前接受Topick訪問透露角色強勢：「因為新聞部分秒必爭，經常都要搶獨家﹑收視﹑廣告甚至人，全部都要搶，所以我與馬國明經常都要鬥，只要早過他出新聞，我便鬥贏他。」

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兩度封視后

在2006年，阿佘在劇集《鳳凰四重奏》向難度挑戰，在劇中一人分飾四角，終她憑此劇為她在《萬千星輝頒獎典禮2006》奪得「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」獎項，成為首位的雙料視后，演技備受肯定。

隨後，她參演的劇集《絕代商驕》﹑《宮心計》﹑《公主嫁到》﹑《天與地》等都展現出其爐火純青的演技，只要有她參演的劇集都是有收視保證。

到2014年，她在《使徒行者》演臥底丁小嘉（釘姐）一角再次大受好評，其中一幕她三位母親離世的畫面，阿佘盡顯神級演技，喊功更有層次，被觀眾力讚無得輸，終為她在新加坡﹑馬來西亞成雙料視后以及在《萬千星輝頒獎典禮2014》中勇奪「最佳女主角」，亦是她兩度稱后！

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