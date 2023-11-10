【非法集結】涉藏29支行山杖等武器　8男女認串謀非法集結等罪還押候判

▲ 涉藏29支行山杖等武器，8男女認串謀非法集結等罪還押候判。（資料圖片）

2019年8月25日示威人士於荃葵青遊行時與警方爆發衝突，警方截查3輛私家車及8名男女，分別被搜出29支行山杖及彈射器連同彈丸等武器，各人警誡下保持緘默。8名男女人今（10日）於區域法院承認串謀非法集結等罪，還押至11月21日判刑。

8名被告依次為謝信誠（34歲，紮鐵工人）、湯衛國（36歲，樹藝師）、梁啟彥（30歲，冷氣技工）、鄧志康（29歲，公務員）、簡子聰（29歲，運輸工人）、陳慶龍（38歲，汽車維修員）、羅雅婷（47歲，無業）及鄧可盈（27歲，秘書）。他們同否認1項串謀暴動罪，及承認1項串謀非法集結交替控罪，指他們在2019年8月25日，在香港一同串謀另外3人在葵涌及荃灣一帶或附近參與非法集結。

湯、梁、鄧、簡及羅各承認被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，涉29支行山杖， 3個能發出鐳射光束的裝置，1個彈射器連同彈丸，1把鎅刀及1支金屬棒；湯、鄧、簡各承認1項無牌管有無線電通訊器具，涉3套無線電收發機。

案情指，示威者在2019年8月25日下午於葵涌運動場集合遊行，其間有人作出一連串破壞社會安寧，擾亂公共秩序及暴力的行為，包括佔據楊屋道並向警方防線投擲磚頭。

警方沿永順街近荃灣屠房以警車巡邏，有警長看到屠房外停泊了3部私家車，車頭均朝着葵涌公眾殮房的方向。各被告則於3輛車內或附近，均作黑色打扮，部分人身穿黑色護甲及護膝等護具。

警員於被告身上或車輛內搜出多項物品，包括29枝行山杖、3套無線電收發機、3支能發射光束的鐳射裝置、金屬棒、彈丸連同彈射器，以及銀色鎅刀等。湯和簡承認是車主，被告被捕後於警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟