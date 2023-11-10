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【癌症治療】港安醫院推癌症患者「5日電療承諾」　盼及早為病人控制病情

社會 17:03 2023/11/10

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部分癌症患者急需進行電療。(朱永倫攝)

部分病情較為嚴重的癌症病人，確診後急需進行電療等程序，不過於公立醫院至少排隊28日。港安醫院於一年前簡化電療程序，承諾6類病人，包括鼻咽癌患者、相對年輕但癌症發展迅速、患有骨轉移及嚴重骨痛、脊髓嚴重受壓的患者等，可以於確診5天內開展電療程序，一年內可以服務4-500名病人。

港安醫院腫瘤中心主管區兆基表示，其40幾歲的一名男患者，於8月中有頸腫、流鼻血的情況，由於病情發展較快，因此決定向他求診，被列為第4A期的癌症，腦內亦有擴散。由於情況緊急，患者被安排於3日內展開電療，現已完成電療，病情得到控制、腫瘤得到縮小，接續會進行兩個月的化療。

臨床腫瘤科專科醫生曾偉光表示，當腫瘤愈來愈大，要電療的範圍及副作用亦愈大，因此癌症需要及早治療。另外，盡快治療對病人的心理亦有影響。他亦表示，如腫瘤壓著脊椎骨，可於24小時內出現永久下肢、甚至全身癱瘓，因此需盡早進行治療。

被問到電療開展的時間、與生存率的關係。曾偉光表示，現實上很少有數據能量化，電療的過程從來均也是愈早愈好。他指，有個別研究曾顯示，當病人做手術後需要6個星期內開始接受治療，如於更長時間後電療，生存率會每日減低約1%左右。

香港腫瘤中心經理李永耀表示，以政府標準為主，鼻咽癌病人平均需要等候28日，而其他私家醫院平均亦需要等候1-2個星期。他表示，安排病人電療有約6成是行政程序，團隊集合具經驗的放射治療師及計量師，盡量令問診、以及行政手續減少，部分病人3日即可開始化療。

港安表示，5日內開始電療是服務承諾的其中之一，沒有額外收費。電療收費按病人情況，不同病人需要數次至數十次療程不等，價錢由10幾萬至30幾萬不等。

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記者：陳展棋

 

 

 

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