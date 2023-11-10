劉鑾雄記招丨否認為換腎娶甘比　富商大劉斥有人招謠撞騙：0.001個事實都冇

▲ 富商劉鑾雄（大劉）斥責有人於網上造謠。

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）於皇室大廈開記者會，斥責有人於網上造謠，以致有大量關於他及家人的假新聞，因此決定要開記招澄清。

大劉指開記招是為了要保護家人，又坦言太太陳凱韻（甘比）曾叫他不用理會並擔心令其子女受傷。

劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會 大劉還甘比清白斥某賤人造謠

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大劉談健康狀況

大劉說：

啲新聞有冇提我就嚟死啊？我早幾日個朋友約我出嚟食飯問我有冇事，我話我有咩事？出面傳我就嚟死，你𠵱家睇我個樣我講嘢似唔似就嚟死？可能就嚟被人激死就會有，至於身體就冇咩。 如果我再唔出嚟，遲啲可能真係傳我死咗添！任人講㗎。呢個賤人呢，你睇佢最近去咗新加坡，自己招謠撞騙，人哋見到佢都驚咗佢，然後自己影張相，又搵人影張相。我夠日日見到電視個拜登啦、普京啦，我P圖都得啦，我夠可以話我企佢隔離啦。你明我意思嗎？即係講笑。你去同人襯係你嘅事。以前台灣有套電影叫《養鴨人家》，你哋咁後生可能冇聽過。佢唔止係養鴨人家仲係養鵝人家，你知咩叫鴨同鵝嘅分別啊？ 鴨即係專做女人生意，鵝，男人生意又做女人生意都做，就叫鵝喇。台灣有套電影叫《養鴨人家》，佢𠵱家做埋養鵝人家，呢啲係佢嘅私生活佢嘅事，唔關我事。但我點解要咁講呢？你睇吓呢疊嘢，完全0.001個事實都冇，格梗作出嚟。我再唔出聲，即係默認。

劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道 近半百傳媒現身皇室大廈採訪

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甘比曾勸別理會

他續道：

我老婆陳凱韻叫我唔好理㗎，佢話洗咩理佢姐，佢自己自我陶醉咋嘛。我話即係等於咁，如果有一日要殺我屋企人，唔好講我係咪跛，我係跛、殘廢啊，我都要保護屋企人啦！你哋個個都有屋企，都會保護屋企人。 被人造謠造到咁，我再唔出聲咁咪死，被人傳我就嚟死添啦。 以前曾經傳話我娶咗陳凱韻，因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，就娶咗佢個女做老婆。 呢啲真係笑得過，好好笑。我換腎都搵個後生啲啦。搵個老人家嘅腎換，希望一年換一次咩？呢啲咁嘅謠言全部都係呢個人作出嚟㗎，仲有網絡打手。 喺香港出就好易被人知道係佢出，由香港轉去大陸出，都Check晒出嚟。我雖然唔識用電話、唔識用電腦，我讀書時識好多馬來西亞啲華僑，我仲有少少「鐳」，即係錢，都可以Check到有啲咩事發生。但我見完呢疊嘢，真係第一次睇到咁多，又話全部財產轉畀個仔、今年被踢出局，點解要咁講啊？自己開心囉。希望講講吓有人信囉。

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大劉斥有人作新聞

大劉再為分身家傳聞作出澄清，重申甘比被「踢出局」是無中生有，

陳凱韻我老婆從來冇同我蝕過錢，喺金融投資，喺藝術投資賺咗超過200億。

佢仲驚今次開記者招待會影響到某個仔同女，我都冇辦法㗎。即係有人要入屋殺我屋企人，我就算跛咗、癱咗，我都要作垂死掙扎、垂死反抗。

他又謂：

見完咁多疊嘢，火都嚟X埋！ 全部都係呢個人作出嚟，我老婆叫我唔好嚟，驚傷到個仔女，我都冇辦法。我最後悔就係幫咗佢等佢唔洗破產。我再唔出聲，我個朋友真係以為我有事就嚟死。 我長話短說啦，有咩人會做呢啲嘢出嚟丫！事實冇咁嘅事，自我陶醉囉，我夠想做呢個宇宙最有錢個嗰。如果成個宇宙滅亡咗淨係得我一個唔死嘅，我咪最有錢囉，我都可以幻想咁㗎。邊個人會作呢啲新聞出嚟？得一個人囉，自我陶醉。

記者：游艾維

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