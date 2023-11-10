蝨患危機｜滅蟲專家教3招判斷家中有無蝨出沒　外出回家必做2件事自保

▲ 外出易帶蝨入屋，專家教3招判斷有無蝨出沒，回家必做2件事自保。

蝨患近日在全球多國愈爆愈多，不少港人都憂心床蝨襲港。本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受TOPick訪問時指出，有3大方法可判斷家中是否有床蝨出沒，並提醒民眾外遊回家後，第一件事是要做好清潔工作。

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鄭國鏗表示，床蝨只會由一個地方被帶往另一個地方，因此床蝨入屋多數是由「人」帶回家。他又指，長者、外遊人士、家有外傭的這3類人士，較多因床蝨問題而要向滅蟲公司求助。

為此，他分享了3個方法，以方便民眾判斷家中是否藏有床蝨：

1. 黑點

若家中床架、枕頭、牆上的裂縫等位置，發現有深色或黑色污漬，有可能是床蝨的排泄物。

2. 被咬

床蝨一般埋伏期是7至10日，若沒被咬則難以發現，而一被咬就可以肯定是有床蝨。

3. 蝨殼/蝨卵

若在家中發現有類似床蝨的物體，但顔色較為淺色，則是蝨殼或蝨卵，證明家中已被床蝨入侵。

為防止帶床蝨回家，外出返家後可以怎做？鄭國鏗指，外出旅遊返家後，若家裡有蒸汽機，首先要對行李篋進行噴灑清潔；另外行李篋内的衫褲第一時間要先進行熱水清洗。

好多人旅遊返家後會覺得好攰，而唔將啲衫攞出嚟清洗，但咁樣好容易帶床蝨入屋。即使唔用熱水洗，都要用普通洗衣機對啲衫褲進行清洗。

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記者：何沛怡