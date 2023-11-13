一人一花2023丨直擊旺角花墟買花救急 萬壽菊花苗最平15蚊盆【附5大種植貼士】

▲ 今年康文署2023年「一人一花」計劃主題為萬壽菊，栽培、開花條件相對簡單，陽光充足至關鍵，相信各位同學及家長們會比較容易入手照料！

康文署一年一度的「一人一花」計劃又開始，不少學校開始陸續派送花苗到幼稚園、中小學同學們及家長手中，今年主題為萬壽菊，花期較長，一般在夏天到晚秋都適合種植。而萬壽菊的栽培、開花條件相對簡單，陽光充足至關鍵，相信各位同學及家長們會比較容易入手照料。

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3成店舖售盆栽 僅1間售$15花苗

記者到旺角東花墟視察萬壽菊的市況，只有約三分之一的店舖有供售萬壽菊盆栽，價格均是25元一盆。遊走旺角花墟道發現只有一間花店出售花苗，大約15元一小盆。花店職員告知「一人一花」指定花種萬壽菊的市況與往年一樣正常，每年計劃的指定花種都會吸引家長問價和購買，近幾星期每日都有南亞裔人士來找萬壽菊，職員相信與11月頭的墨西哥亡靈節有關。

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花墟供售墨西哥萬壽菊品種較多

萬壽菊品種繁多，有高矮性之分，而花形亦有重瓣或單瓣之別。花瓣呈波浪狀，色澤豔麗，有白、黃、金黃、橙黃、橙紅等色，花期長。品種有高性種及矮性種，高性種通常做切花、花圈、花籃、花車、裝飾等用途，矮性種可做花壇、盆栽。

今年主題的萬壽菊主要以重瓣花形、矮性種的墨西哥品種為多。墨西哥萬壽菊全株高約20至90公分，莖直立粗壯、多分枝，分枝向上平展；花瓣有單瓣和重瓣之分，花瓣具波浪狀，頭狀花序單生，直徑5至8厘米，花序梗頂端棍棒狀膨大，花色較爲單調，顏色爲黃色或橙黃色；葉為羽狀，葉緣鋸齒狀，並有數個腺點，分泌特殊氣味，因此俗稱「臭菊」，但近年來已經有育出無臭味的品種。對培養土選擇不嚴，排水需良好及全日照。

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橙黃萬壽菊與法蘭西菊易混淆

至於橙黃萬壽菊與法蘭西菊十分相似，花色除了金黃色之外，還有深紅、橙紅、橙黃。萬壽菊花瓣波浪狀，頭狀花序，梗頂端棍棒狀膨大。而法蘭西菊兩種葉為羽狀深裂、葉緣鋸齒狀，不過細心留意法蘭西菊葉的鋸齒越近葉尖呈現越明顯。

不少花墟花店也會把兩種花擺放一起出售，店主稱會安排混種移植至同一盆讓花朵更多顏色，以提高銷量。有些店舖也有類似萬壽菊的花苗出售，但實際上是法蘭西菊，記者也被店員忙中錯亂一時買錯，兩者同屬而不同種。購買時除了按花牌的標示，可參考花蕾和葉尖鋸齒來分辨。各位家長要買花「救急時」要特別留意！

5大種植萬壽菊小貼士

1. 溫度控制

應給予合適的生長室溫，以及提供充足的陽光。

2. 泥土

要具備良好疏鬆排水，更要適時摘心。當幼苗達10厘米高時可「摘心」，將最頂的2至4塊葉摘走，藉以增加分枝，促進開花。

3. 肥料

宜每隔兩至三周施肥一次，薄肥多施。

4. 澆水

不要讓水留在花朵上，以免讓其腐爛。留意泥土的乾濕度，若發現泥土表面乾燥龜裂，家長可用手指測試土壤的濕度。

5. 定時修剪

以促進植物的健康生長和形態，剪掉蟲害和枯萎的枝葉，避免過度生長和葉面積過大。

【康文署最新萬壽菊章程】

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記者：黃諾韶