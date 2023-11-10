蝨患危機丨旅遊KOL遊秘魯　半夜被床蝨咬下場超淒慘

▲ 旅遊KOL遊秘魯，半夜被床蝨咬下場超淒慘。

床蝨危機直捲全球多國，市民旅遊外出時記得要提防！台灣有旅遊網紅便於網上分享，出門外遊時被床蝨咬後的慘痛經歷，指不但「咬一天大概可以癢十天」，而且即使回台灣後已經1個月，傷疤仍然無法消散。為此，他提醒市民外遊時務必要小心，並附上兩大建議。

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網紅「布萊N」在Facebook表示，上個月於秘魯庫斯科外遊時，於下塌的青年宿舍中慘被床蝨所咬，儘管沒有「蚊子癢十倍」般誇張，但確實是癢非常多，疤痕亦難以消除，形容是「咬一天大概可以癢十天」，「被咬的頭幾天半夜還容易被癢醒」，「即使回來台灣一個月，現在被咬的地方還看得到疤」。他又指後來到了另一個秘魯城市伊卡時，亦於住宿的床邊發現了一隻床蝨，當時時間是晚上10點半，有鑑於前科，他於是當晚便選擇落荒而逃。

2大建議

布萊恩指，床蝨十分容易依附衣物從而帶回家中，而且消滅非常麻煩，因此最好是防範於未然。對於即將遠赴正爆發蝨患的韓國民眾，他則有2大建議：住比較好一點的飯店，床單最好是白色。

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責任編輯：羅嘉欣