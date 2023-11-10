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【創新科技】城大研發製冷瓷磚節省高達20%電力　建築業等用途適用

社會 16:57 2023/11/10

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城大能源及環境學院副教授曹之胤（中）及其指導的2名博士生林凱昕（左1）及陳思如（右1）。（城大提供圖片）

城市大學最新研發製冷瓷磚毋須耗用能源及製冷劑，便能達致高效能製冷的光學特質，在屋頂上鋪設即可達到節省20%以上電力的空間冷卻效果，兼具高成本效益、耐用及多功能的優點，在惡劣天氣下仍能保持穩定冷凍表現，有助提升能源效益及對抗全球暖化，適用於建築業等商業應用。

城大表示，「被動輻射製冷」被視為最具潛力的環保冷凍技術，惟坊間目前採用的製冷材料成本高或易受天氣影響。城大研發的製冷瓷磚採用階層式多孔結構，只需通過相轉化及燒結2個簡單步驟，並使用容易取得的氧化鋁等非有機材料製成，製作過程無需使用精密設備或昂貴材料，即可大量生產。

城大亦指，利用氧化鋁可盡量減少吸收太陽熱能，製冷瓷磚模擬白金龜的生物白色，並按米氏散射理論優化其多孔結構，可達致「近乎完美」的99.6%陽光反射率（最高紀錄反射率）以及極高的96.5%中紅外線熱能散射率，可高效消散近乎所有波長的陽光，上述高效能的光學特性，形容已超越目前最先進的製冷瓷磚材料。

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是次論文通訊作者、城大能源及環境學院副教授曹之胤指，其發明具有高效能光學特性，並且堅固耐用，製冷瓷磚顏色、氣候抗力、機械結構堅固度，以及抑制萊頓弗羅斯特效應的能力，均確保其耐用及多元化應用特質。其研究團隊實驗發現，在屋頂上鋪設製冷瓷磚可達到節省20%以上電力的空間冷卻效果，反映製冷瓷磚極有潛力，減少大眾依賴傳統的主動製冷方式，並能提供可持續的解決方案，避免電網超出負荷、減少溫室氣體排放及城市熱島效應。

研究團隊計劃進一步提升被動熱能管理策略，包括促使紡織、能源系統及交通等行業更容易接觸及應用被動輻射製冷技術。研究結果已刊載於著名學術期刊《科學》。

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責任編輯：馮琪雅

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