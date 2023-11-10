升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄

▲ 伊利沙伯中學收生準則及面試實錄。

伊利沙伯中學是位於油尖旺區的官立男女校，以英語為主要教學語言，該校學生在公開試成績出色，在2022年DSE首誕一名7科5**狀元後，2023年的DSE更出現「超級狀元」，而且學生在音樂、體育均有優秀表現，令其成為區內備受追捧的英中。TOPick整理過往伊利沙伯中學在中一自行收生階段的面試題目，助家長和子女做好準備，考入心儀學校。

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伊利沙伯中學在自行分配學位階段有43個收生名額，根據學校網頁資料，過去數年校方每年都收到400至500份申請表，從中邀請約200名學生進行面試。面試會以廣東話和英語進行，不設小組討論，通過面談了解學生中英語文的理解與表達能力、對社會時事的認識，以及數理邏輯的能力。

學校的收生準則及比重

(1) 校內學業成績 (20%)

(2) 教育局提供的成績次第 (25%)

(3) 課外活動(10%)

(4) 奬項(10%)

(5) 面試表現(35%)

同時，申請學生的操行須達乙級(B)或以上。

學校會先根據(1)至(4)項甄選約 200 名同學參加面試。面試後，再根據(1)至(5)項的總分數作取錄評核。

面試題目

TOPick收集了過去數年伊利沙伯中學中一面試的題目，並分為廣東話及英語部分：

廣東話部分

1. 語文能力

一分鐘時間讀文章，再答問題，曾經考過文言文「一石二鳥」的故事，解釋文中「俱」、「弗」的意思。

從3句句子中持出錯別字，然後更正；另亦考過病句、成語、看圖說故事等。

2. 常識及通識題

你認為學校應讓學生帶手機回校嗎？加以說明。

政府推出甚麼政策增強香港人的公德心？

你認為現今學生心理失衡的原因是甚麼？

香港現時有不少固體廢物，政府設立兩個方案：1是興建焚化爐燃燒廢物，2是回收廢物。你會選擇哪個方案？為甚麼？

用兩分鐘說出平板電腦和手機的好與壞。

英語部分

1. 語文能力

朗讀文章並回答與文章相關問題；看圖說故事；個人短講；自我介紹

與校長會面，曾被問「Which animal do you like to keep as a pet? A pig, a dog or a fish?」，另亦有擲故事骰子，選4粒或以上，每粒骰有不同圖案，以「Once upon a time」和骰上的圖案創作一個英文故事。

2. 數學能力

3分鐘內回答5條問題，需要心算，包括四則運算、方程式、周界、面積、容量等。

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責任編輯：林愛娜