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抑鬱症｜喪親家暴學業壓力三重打擊　女生抗鬱十載：學習擁抱情緒

健康資訊 17:23 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

（黃建輝攝）

在破碎家庭長大，加上喪親、家暴、學業壓力接連打擊，令90後的婷婷患上了思覺失調和抑鬱症。抗病逾十載，她從自卑寡言、封閉自己，變得願意打開內心、與人溝通，開始學習擁抱和接納情緒：「既然身邊的人沒放棄我，我都不想輕易放棄自己。」

一出生父母便離婚，媽媽獨力照顧她和三位姊姊。從小家庭氣氛緊張，二姊脾氣暴躁，稍有不如意便會打罵家人，故姊妹間較少聊天︰「她覺得媽媽較疼我們，不太理她。面對這些情況，媽媽便會帶我們外出走走，不會留在家。」

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身為家中么女，而且成績優異，父母便將所有寄望投放於她身上。加上婷婷自我要求高，也是完美主義者，壓力倍增。「成績不合他們要求便會打、會罵。我迫到自己好緊，好怕做錯事被他們罵。」放假多數留在家中溫習，甚少放鬆。家庭氣氛令婷婷從小缺乏安全感， 而她性格內向寡言、不擅溝通，習慣埋藏心事，甚少向姊姊或朋友傾訴。

父母催谷、二姊自殺成兩大傷口

家庭、學習壓力埋藏在心底，直至小五時二姊因失戀輕生離世，再在婷婷的心上劃下一刀。因年紀尚輕，婷婷無法與家人一同看姊姊最後一面，成為她至今仍難以釋懷的遺憾。「她甚麼都沒說就走了，感覺像被人拋棄，我不明白她為何這樣做。自此我好怕別人突然在我生命消失，怕別人會拋棄我，好沒安全感。」

在學校留下遺書  服安眠藥自殺

背負着喪親之痛成長，婷婷中三入了精英班，班上充斥比較風氣，老師的要求亦比以前更高。從以前名列前茅變得成績平平，與同學相處亦不好，她難以適應。「那時身邊的人看着我，我便覺得他們不喜歡我，想批評我。我會想是否我不夠好，所以同學不想和我相處？」情緒愈來愈差，直至有天在學校留下遺書，服安眠藥自殺︰「我跟班主任說不想在這個世界生存了，好想離開放鬆一下。」

幸而及時送入急症在搶救，醒來後看到媽媽，婷婷第一個想法是︰「好怕被她罵。看到她哭好內疚，怕她擔心我，覺得自己做了一件不好的事。」婷婷總是先考慮他人的感受，即使壓力爆煲，她也怕為人帶來負擔，怕影響別人，而非直視內心、抒發情緒。「要諗自己……我覺得好難。可能我比較在意他人的感受，變相會將其無限放大，把自己的感受收到好埋，不太理會。」

自小喜歡粉紅色和Melody的婷婷，現時變得開朗、樂觀後，懂得享受打扮、買卡通精品的時光，逗自己開心。（被訪者提供）

出院後被轉介到精神科覆診，不消兩三個月又要再入院。「我不敢外出，覺得別人不喜歡我、想罵我、針對我。醫生覺得這些是幻覺，所以想我入院調校藥物；我也變得好𢛴憎，容易焦躁，老覺得別人不明白我，故那時與家人的關係也變僵。」

停學入院後，婷婷確診思覺失調和抑鬱症。遠離學校、家兩大壓力源頭，婷婷反而覺得醫院是個更寧靜、更舒適的地方。「入院比在家更好，有甚麼事都有姑娘看着，也不用再擔心家人如何看我，有不開心都可以表達出來。」媽媽每日都會探訪，從全天候相處減至每日一兩小時，懼怕、壓迫的情緒慢慢緩和，媽媽亦比以前更願意理解和關心婷婷，母女關係逐漸變好。「其實我只想被人明白，不要將他們的想法加諸於我身上，走入我的內心世界， 聽聽我想說甚麼。」

在醫生的愛中復原

經歷約半年的住院生活後，婷婷重返校園，並轉回普通班。原以為病情逐漸穩定，豈料中六文憑試的龐大壓力，又再一次令婷婷的情緒病復發。「補課、測驗一湧而至，我每晚只能睡兩三小時，覺得好大壓力，開始逃避上學，也會詐病。而且我開始好想傷害自己，因為𠝹完手好像舒服點。」

直至一次在校溫習時情緒崩潰嚎哭，須再度入院直至文憑試結束後。「入院初期好想考試，也把書帶去醫院考，但醫生不許我應考。一開始難以接受，覺得我辛苦許久，無論如何都要考吧？後來經過反覆思考，覺得休息未必是件壞事，未來都可以再考，故專心休息吧。」

踏上這段漫長的抗病征途，婷婷曾經覺得孤單無助，沒有人明白自己。以往覆診時哭，不少醫生會以她情緒不穩定為由中止會面。直至轉往成人精神科，遇上主診醫生雪欣，她才首次感覺到有人願意走入她的內心世界，給她溫暖。

「在我情緒好差的時候，她總會聽我分享。她說我的背景好複雜，想了解我多點，故每星期都會見我一小時，並說只要我不放棄，她也不會放棄我。原來我並非一個人，哭的時候有人會在我身邊，聽我呻、聽我哭、抱抱我，給我紙巾。」在雪欣的愛中復原與成長，婷婷事無大小都會與她分享，到之後想重返校園、重考公開試，雪欣都成為她強大的後盾。

婷婷希望未來能成為駐校社工，為青少年提供情緒支援。（吳霆俊攝）

主動修補母女關係

正當婷婷打算讀夜校、圓公開試之夢時，讀完一年後課程卻無預警取消。其後三姊因犯案被判入獄，婷婷便成為9歲姨甥女的主要照顧者。年僅二十多歲便要放棄自己的生活，獨力肩負照顧姨甥女起居飲食、溫習功課的責任，怕她不適應、怕她學壞，起初婷婷亦不明所以，甚至會稍有埋怨。幸有如家人般的好友支持，陪她照顧小朋友，周末出去玩，聽她傾訴，才能堅持下去。「試過有次肺炎入院，一通電話說有甚麼需要，掛八號風球她也送過來，好感動。」

現時與媽媽和姨甥女三人同住，多了時間與母親獨處。而近年多了親戚患病離世，令婷婷更珍視與家人相處的時間，於是鼓起勇氣、踏出一步，敞開心扉與媽媽溝通，嘗試解開心結。「兩母女坦誠聊天，媽媽有為當年的事解釋，說不知道當年原來我這麼辛苦，向我道歉。我才發現，原來媽媽並不如想像般難接近，也願意走入我內心，這種關心最令我感動。」

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打破了多年來的隔膜，現在母女可自然聊天，既會分享日常瑣事，也會聊心底話，婷婷更不時主動抱媽媽，向她表達愛意：「現在家是我的避風港，即使有情緒，我都能在這裡找到明白我，跟我一起面對的家人。」

不再輕易放棄自己

對抗情緒病逾十年，婷婷形容現時自己變得更成熟和勇敢，想法不如以往般負面。手上每道疤痕都是對抗情緒病的印記，現時即使面對情緒波動，也會學習冷靜下來、聆聽內心的聲音，盡量理解當下的感受，擁抱自己的情緒。「我曾問天為何這樣對我，我沒做錯甚麼啊？後來回想，每件事發生都有其美意，別只着眼於負面，說不定會有意想不到的收穫。現在開始學懂慢慢了解自己，走出情緒病，不再被其困住自己，願意走出來接觸社會。」

記者：吳霆俊

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