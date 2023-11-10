【通波仔】「暖心行動」以接近公營價錢協助病人「通波仔」　至今服務至少一千人

有組織於2020年推出「暖心行動」，供冠心病患者以$88,000元，亦即接近公營醫院手術費用「通波仔」。截至2023年9月已處理共1000宗個案。

組織發現，由2020年初起截至2023年9月，經暖心行動做通波仔的1000宗個案，71%年齡介乎61至80歲，年齡最小個案只有31歲。當中不少人情況嚴重，21.5%患者須安裝至少4個支架。最壞情況曾須安裝8個支架，代表當時患者情況非常嚴重，手術刻不容緩

組織表示，雖然政府於今年施政報告力推大灣區醫療融入香港醫療架構，例如擴大「長者醫療券」適用範圍至大灣區內合適的醫療機構。不跨區醫療限制多，例如溝通、交通等，或僅有助較輕微、病情穩定長期病個案，部分專科例如心臟科未必適合，計劃本身亦無助鼓勵長者及早發現及治療疾病。

組織認為，現行公私營協作計劃參加計劃患者以公營醫院價格到私院求診及治療，涵蓋範圍不大，應善用私營醫療資源，公私營協作應要更進一步，由政府分流公立醫院病人至私營，接受心臟檢查/手術。

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責任編輯：陳展棋