【類鼻疽】10月新增3宗類鼻疽個案　一名92歲男子死亡

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衞生防護中心今日（10日）表示，中心自10月14日至11月10日錄得3宗新增感染類鼻疽確診個案。臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

首宗個案涉及一名有長期病患的77歲男子，居於觀塘。他自10月初起食慾減退，於10月11日因身體狀況轉差和血糖過高被送到基督教聯合醫院急症室，同日入院。病人現時情況穩定。



第二宗個案涉及一名有長期病患的92歲男子，居於青衣。他自10月20日起食慾減退，於10月27日因身體狀況轉差到瑪嘉烈醫院急症室求診，同日入院，其後於11月6日離世，死因仍在調查中。



第三宗個案涉及一名有長期病患的85歲男子，居於長洲。他自四月起持續咳嗽，於11月1日因發燒和咳血到瑪麗醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。



中心暫未發現三宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他類鼻疽確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查。本港今年共錄得15宗類鼻疽個案。2022年共錄得46宗類鼻疽個案。

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責任編輯：陳展棋