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蝨患危機｜被蝨咬會紅腫痕癢易被誤以為是普通蚊咬　專家教3招分辨蝨咬與蚊咬

食用安全 18:38 2023/11/10

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被蝨咬會紅腫痕癢，易被誤以為是普通蚊咬，專家教3招分辨蝨咬與蚊咬。

多國近日出現床蝨危機搞到人心惶惶，港人亦都提高警覺。不過，有時床蝨藏匿於家中難以發現，通常被蝨咬後才會察覺，且容易與普通蚊咬混淆，而導致延誤處理床蝨問題。為此，本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）在接受TOPick訪問時，分享3大方法可分辨「蝨咬」與「蚊咬」。

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蝨咬vs蚊咬

鄭國鏗指，外遊容易將床蝨帶入屋，而床蝨會有7至10日埋伏期，如果沒被咬更加難以察覺。不過，亦有不少市民即使被蝨咬，都可能會誤以為是普通蚊咬，而耽誤處理床蝨問題。

他表示，若被普通蚊蟲叮咬，會較快產生痕癢的感覺，但若被蝨咬，可能過幾十分鐘，甚至幾個鐘才會覺得痕癢。他又補充，如果是肥胖人士或50歲以上的男士，即使被咬亦難以產生痕癢的感覺，因此不易發現是被蝨咬。相反，小朋友及年輕人皮膚更加敏感，所以更容易察覺。

至於如何根據咬痕來分辨，鄭國鏗指，對比咬痕表面的特徵，若是被蚊咬，一般咬痕會出現紅腫，且半日至1日就會散去；但如果是蝨咬，咬痕會出現紅腫之餘，後續還會變成黑印，可能7至30日才能散去。

另外他又提到，還可以用手電筒照在皮膚上被咬的位置，若發現其中只有1個洞，就是普通的蚊所咬，若見到是2個洞，則是被蝨咬。

鄭國鏗强調，因冬天天氣寒冷，一般在攝氏2度至3度或以下，床蝨就有機會進入冬眠，但因近年全球暖化的問題，令到床蝨的休眠時間可能只有1至2個星期。不過他表示，床蝨一年四季在香港都較為活躍。

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記者：何沛怡

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